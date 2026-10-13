Αντιπαράθεση Δούκα – Στασινού για τον τεχνικό έλεγχο στα σχολεία της Γκράβας

Την έντονη δυσφορία του εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργο Στασινό αναφορικά με το «καρφί» του τελευταίου ότι δεν έχει παραλάβει επίσημο έγγραφο αίτημα από τον Δήμο για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα σχολεία της Γκράβας.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκας λέγοντας «Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ». Βέβαια, ανέφερε ότι: «Ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι η ασφάλεια και η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Το ΤΕΕ θα κάνει τη δουλειά του, με τη συμβολή των μηχανικών μελών του, καθώς μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αγγίζει την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών στο μεγαλύτερο, ίσως, σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο έχει και σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας».

Συνεχίζοντας, στο ίδιο τόνο ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός καταφέρθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων λέγοντας: «Όπως όλοι γνωρίζουν, η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πως λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους – ή παύσης. Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί». «Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», είπε δηκτικά ο Γιώργος Στασινός. «Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί», κατέληξε στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Στασινός.

«Αναληθείς οι ισχυρισμοί του Γ. Στασινού», απαντά ο Χ. Δούκας

Σφοδρή ήταν η απάντηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος αφού χαρακτήρισε «αναληθείς» τις σημερινές δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ, επικαλέστηκε αφ’ ενός το αίτημα που είχε ο ίδιος αποστείλει στην υπουργό Παιδείας που ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της Πολιτείας υποστηρίζοντας πως «αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας». Αφ’ ετέρου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επικαλέστηκε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον ίδιο τον πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας απαντώντας στον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό είπε: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 /10 με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας, μετά τις αναφορές για ύπαρξη οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας».

Επίσης, ο δήμαρχος Αθηναίων ενημέρωσε ότι «επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τόσο στις 8/10 κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αλλά και την Παρασκευή 9/10 καθώς και την Κυριακή 11/10. Και στις τρεις επικοινωνίες ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρόλα αυτά, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα Τρίτη στον χώρο της Γκράβας». «Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας», ανέφερε στην ενημέρωσή του ο Δήμος Αθηναίων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας». Επισήμανε, μάλιστα, «ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό την απάντηση του ΤΕΕ στο ερώτημα: Από πού προήλθε η οσμή; Προκειμένου να ξαναβρεθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια, στον φυσικό τους χώρο. «Για τον Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει στο μήνυμά του.