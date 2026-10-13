Βραβεύτηκε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY στο Διεθνές Συμπόσιο του Circular Gaia

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου - Ελλάδας GREGY, το οποίο αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, παρέλαβε το βραβείο Excellence Award. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα υλοποίησης, Γιάννης Καρύδας, παρέλαβε το βραβείο και τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

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ηλεκτρική διασύνδεση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY τιμήθηκε με το βραβείο Excellence Award, το οποίο παρέλαβε ο Γιάννης Καρύδας.
  • Ο Γιάννης Καρύδας μίλησε για τη σημασία του GREGY στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
  • Υπογράμμισε τη σημασία του έργου για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βραβείο Excellence Award παρέλαβε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ΑιγύπτουΕλλάδας GREGY ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου.

Σημαντική Παρουσία του Ομίλου Κοπελούζου και του «GREGY» στο Επενδυτικό Συνέδριο Αιγύπτου – Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο

Προηγουμένως, Γιάννης Καρύδας μίλησε για τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Νοτιο – ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου που διοργάνωσε το Circular Gaia σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Κυκλική Οικονομία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και το Κλίμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Δημόσιο Δίκαιο EPLO.

Ο Γιάννης Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση της Συνεδρίου με θέμα «Κυκλική Οικονομία, ΑΠΕ, Ενεργειακή Μετάβαση και Ανθρακική Ουδετερότητα», στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κα Iva Petrova και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EnEarth Νικόλαος Ρήγας. Την συζήτηση συντόνισε ο Πρέσβης του Οργανισμού EPLO στην Βουλγαρία Γιώργος Κρεμλής.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας του Διεθνές Συμποσίου ο Γιάννης Καρύδας παρέλαβε το βραβείο Excellence Award για το έργο GREGY από την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Στελλίνα Σιαράπη.

Ο Γιάννης Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του GREGY για την θωράκιση της Ελληνικής οικονομίας, «ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας, την ενεργειακή διαφοροποίηση και προστατεύοντας την αγορά της ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας, και η οποία δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από τη παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από γεωπολιτικές αναταράξεις».

 

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