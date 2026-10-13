Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. – Τι λένε οι πολίτες για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ενεργειακή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ

Προβάδισμα 12,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 25,5%, η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα 13,3%, το ΠΑΣΟΚ 10,4%, το ΚΚΕ 6,1%, η Ελληνική Λύση 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 3,8%, η Φωνή Λογικής 2,9%, ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφει και η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, , η Νίκη 0,9%, το άλλο 4,7%, ενώ στο 15,7% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,3%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση με 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 12,3% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%, το Μέρα25 με 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,7% και η Νίκη με 1,1%.

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Κριτήριο ψήφου

Στο κριτήριο ψήφου η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου προηγείται με 35,6% ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η ανάγκη για αλλαγή με 35,1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με 27,4%, την ώρα που ο κανένας είναι στο 26,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο 13,1%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 7,1%.

Νο1 πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν στην κορυφή των προβλημάτων για τους πολίτες με 59%. Ακολουθούν οικονομία και ανάπτυξη με 27,2%, ενεργειακή κρίση και κόστος καυσίμων με 21,2% και η διαφθορά με 13,3%.

Μάλιστα το 50,4% θεωρεί ότι η ακρίβεια οφείλεται στην αδυναμία της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, το 22% το αποδίδει σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, ενώ το 25,9% θεωρεί ότι οφείλεται και στους δύο παραπάνω λόγους.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρων για την ενεργειακή κρίση

Σχετικά με το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, οι πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, το 76,3% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει μέτρα, ενώ το 21% πως παίρνει άμεσα.

Προβληματισμένοι είναι οι πολίτες αναφορικά με την θέρμανση και τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο με την πλειοψηφία να απαντάει ότι σκοπεύει να τα περιορίσει τον χειμώνα.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα

Σε ερώτηση για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην χώρα μας και το αν ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, το 48,6% απάντησε θετικά και το 47% αρνητικά.

Το 77,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ στις Ευρωεκλογές 2024 θεωρεί ότι η επίσκεψη Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις της Ελλάδα, ενώ το 18,1% έχει αρνητική στάση.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνονται σε 63,6% και 33,3%.

Παράλληλα, το 55,9% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση θεωρούν ότι η ενεργειακή συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, που εκφράζεται από τον Κάθετο Διάδρομο και τις γεωτρήσεις, ενισχύει την εθνική ασφάλεια της χώρα μας, με το 40,8% να είναι αρνητικό.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους της ΝΔ στις Ευρωεκλογές 2024, το 83,2% αξιολογεί θετικά την ενεργειακή συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ το 15,8% έχει αρνητική στάση. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνονται σε 75,8% και 24,2%.

Οι τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ για αλαζονεία

Σχετικά με τις αναφορές στελεχών της ΝΔ περί αλαζονείας από μέλη της κυβέρνησης, το 54% φαίνεται να συμφωνεί, με το 38% να τις θεωρεί υπερβολικές.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους του κυβερνόντος κόμματος, το 48,2% τις θεωρεί υπερβολικές, με το 43,9% να διαφωνεί.

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