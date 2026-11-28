Τα ματς για τη Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00 Magenta Sport 6 | ITC Crete Challenger 4 – 1ος Ημιτελικός Μονού (ATP Challenger 50)
10:20 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Moto2)
11:05 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – 2ες Ελεύθερες Δοκιμές (MotoGP)
11:45 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – Κατατακτήριες Δοκιμές (MotoGP)
12:00 Magenta Sport 6 | ITC Crete Challenger 4 – 2ος Ημιτελικός Μονού (ATP Challenger 50)
13:00 Novasports 6HD | Ημιτελικός (Davis Cup)
13:30 Novasports Premier League | Kick-off – 12η αγωνιστική (Premier League)
13:40 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – Κατατακτήριες Δοκιμές (Moto3)
14:00 Magenta Sport 6 | ITC Crete Challenger 4 – Τελικός Διπλού (ATP Challenger 50)
14:30 Magenta Sport 2 | Πρέστον – Νόριτς (Sky Bet EFL Championship)
14:35 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – Κατατακτήριες Δοκιμές (Moto2)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαρκό – ΠΑΟΚ Β (Greek Superbet League 2)
15:00 Novasports 6HD | Ημιτελικός (Davis Cup)
15:00 Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
15:45 Magenta Sport 5 | Γκραν Πρι Βαλένθια – Tissot Sprint (MotoGP)
16:00 Magenta Sport 1 | Φροζινόνε – Πάρμα (Serie A)
16:30 Novasports 5HD | Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD | Πάντερμπορν – Σάλκε (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
16:30 Novasports 2HD | Κολωνία – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (Premier League)
17:00 Novasports Start | Λιντς – Κόβεντρι (Premier League)
17:00 Novasports 6HD | Ημιτελικός (Davis Cup)
17:00 Magenta Sport 2 League | Βόλος Elabet – Αστέρας Aktor (Stoiximan Super League)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV | Ηρακλής – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Ραμάτ Χασρόν (EHF European Cup)
17:00 Magenta Sport 2 | Γουέστ Μπρομ – Μπρίστολ Σίτι (Sky Bet EFL Championship)
17:15 Magenta Sport 4 League | Μάλαγα – Μπιλμπάο (LaLiga)
18:00 Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα (Cyprus League)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών)
19:00 Magenta Sport 1 | Τορίνο – Λάτσιο (Serie A)
19:30 Novasports Premier League | Ίπσουιτς – Άστον Βίλα (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
19:45 Novasports 2HD | PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Eredivisie)
19:45 Magenta Sport 2 | Μάδεργουελ – Χιμπέρνιαν (William Hill Scottish Premiership)
20:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
21:30 Novasports Start | Όσναμπρικ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Ίντερ – Τζένοα (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές (LaLiga)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παλμέιρας – Εστουντιάντες (Copa Libertadores)
22:30 Magenta Sport 2 | Βιτόρια Γκιμαράες – Εστρέλα (Liga Portugal Betclic)