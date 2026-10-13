Το σόι σου: Ο πύργος του Δελημπουμπούρη

Μία ακόμη απίστευτη ιστορία θα ζήσει η οικογένεια Τριανταφύλλου με τον ερχομό του Δελημπουμπούρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως οι φίλες της, η μία μετά την άλλη, φιλοξενούν στο σπίτι τους έναν εύπορο και πρόσφατα διαζευγμένο κοσμικό, τον Νέστορα Δελημπουμπούρη (Κώστας Φιλίππογλου).

Το νέο αυτό δεν την αφήνει ασυγκίνητη, καθώς βρίσκει τυχαία ποια είναι η πραγματική πρόθεση αυτής της φιλοξενίας και έτσι αποφασίζει να βγει στην αντεπίθεση: Ο Μενέλαος επιστρέφει ξαφνικά σπίτι και βρίσκει φιλοξενούμενο εκεί τον Νέστορα!

Ποια, όμως, είναι τα δικά του κίνητρα και γιατί πραγματικά γυρνάει από σπίτι σε σπίτι; Αυτό κανείς δεν το φαντάζεται…

Το βιολογικό τουρσί…

Ο κύριος Δελημπουμπούρης!

Ατάλαντη και κομπλεξική η Αλεξάνδρα;;;

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