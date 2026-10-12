Το σόι σου: Ένας άγνωστος αναστατώνει τους Χαμπέους

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Ένας άγνωστος εμφανίζεται στο Χαμπέικο και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Μιχάλη, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Χαμπέας φέρνει στο σπίτι έναν άγνωστο νεαρό, τον Ταξιάρχη (Γιάννης Βασιλώτος), που ψάχνει τον Μιχάλη για μια πολύ προσωπική τους υπόθεση.

Όταν μαθαίνουν πως η μητέρα του Ταξιάρχη είναι μια παλιά αγάπη του Μιχάλη, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και όλο το Σόι μετατρέπεται σε ντετέκτιβ!

Είναι ο Ταξιάρχης γιός του Μιχάλη; Στους Χαμπέους, ακόμα κι όποιος δεν είναι συγγενής, κινδυνεύει να γίνει! Οι υποψίες φουντώνουν, τα συμπεράσματα βγαίνουν βιαστικά, αλλά στο τέλος η αλήθεια λάμπει.

Γιατί εδώ μυστικά δε χωρούν, είναι τόσο δεμένοι που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Κι αυτός είναι ο λόγος που αγαπήσαμε τόσο αυτήν την οικογένεια…

Γιατί μοιάζει ο Ταξιάρχης με τον Μιχάλη;

Το… παρελθόν του Μιχάλη

Από την Κανάντα μέχρι τη Χέλγκα!

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