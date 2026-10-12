Πόρισμα για σχολικό συγκρότημα Γκράβας: Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου – Κλειστά τα σχολεία μέχρι να εντοπιστεί η αιτία της οσμής

Το πόρισμα των αρμόδιων Αρχών μετά τον έλεγχο για το εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται διαρροή. Ωστόσο, η αιτία της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, με τον Δήμο να ζητά νέους ελέγχους από τα αρμόδια υπουργεία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων, από τα σημεία παράδοσης έως τα λεβητοστάσια, με τα αποτελέσματα να είναι επιτυχή ως προς την αντοχή και τη στεγανότητα. Ωστόσο, κατά την αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης με τις μελέτες που είχαν παραληφθεί από την Enaon EDA, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο εγκαταστάσεις.

Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπουν, στην παρούσα φάση, την έκδοση των Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, καθώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η συμφωνία των εγκαταστάσεων με τις θεωρημένες μελέτες.

Ειδικότερα, στην εγκατάσταση του 40ού Γυμνασίου και του 40ού Λυκείου απαιτείται η αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου που συνδέει το δίκτυο με τον καυστήρα, καθώς και ο επακόλουθος έλεγχος στεγανότητας της διάταξης.

Για τον λόγο αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και του σχετικού ελέγχου, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.

Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι λέει ο Δήμος Αθηναίων

«Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση» τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε σημερινή ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσειστις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Διαβάστε την έκθεση ευρημάτων εδώ

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