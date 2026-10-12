Κρήτη: Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον ΒΟΑΚ

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χανιά, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.
  • Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.

Σύμφωνα με το CRETA24, το νέο θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε περίπου ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 32χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ο 32χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

 

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