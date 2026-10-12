Κρήτη: Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον ΒΟΑΚ

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Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.

Σύμφωνα με το CRETA24, το νέο θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε περίπου ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 32χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ο 32χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.