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82η επέτειος Απελευθέρωσης της Αθήνας: Στις 11 η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων και την απελευθέρωση της Αθήνας μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής. Στο πλαίσιο των εορτασμών, θα πραγματοποιηθεί έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 11 το πρωί, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ακολουθούμενη από κατάθεση στεφάνων.

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Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα, μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής.
  • Στις 11 το πρωί θα γίνει η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνστανίνου Τασούλα και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.
  • Στη συνέχεια, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Δευτέρα (12/10) από την ημέρα που τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα. Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η ελληνική πρωτεύουσα «ανάπνεε» ελεύθερη και χιλιάδες κόσμου ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την Απελευθέρωση.

Η Ελλάδα μπορούσε και πάλι να σηκώσει τη γαλανόλευκη σημαία στον ιστό της.

 

Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη

Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη

Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη

 

 

 

Στις 11 θα γίνει έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του ΠτΔ

Στο πλαίσιο της Επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών, στις 11 το πρωί θα γίνει η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνστανίνου Τασούλα και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Στη συνέχεια, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

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