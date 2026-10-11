Κλειστά και τη Δευτέρα τα σχολεία της Γκράβας, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα – Έκκληση Δούκα για άμεσο έλεγχο από το ΤΕΕ

Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά από νέα απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την εταιρεία φυσικού αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη δημοτική Αρχή, όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν τις ευθύνες και τέλος ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό και πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ και τρεις ημέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε».

«Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων. «Το υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλλει συναντήσεις με φορείς. Η ΚΤΥΠ και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο», επισήμανε ο Χάρης Δούκας.

«Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας. «Ζητάμε την άμεση εντολή του υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

«Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο φυσικό τους χώρο», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.