Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στη Θεσσαλονίκη από τον θάνατο της 20χρονης, η οποία κατέληξε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA.

Ο πατέρας της 20χρονης Χριστίνας, αποχαιρέτισε την κόρη του μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δεν θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ» έγραψε ο πατέρας της 20χρονης.

Σε άλλη ανάρτηση τού, ανακοίνωσε πως η κηδεία της Χριστίνας θα γίνει το πρωί της Τρίτης (13/10) στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά.

«Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας»

Νωρίτερα ο πατέρας της 20χρονης σε δηλώσεις του, είχε αποκαλύψει ότι πριν από τρία χρόνια η κόρη του είχε μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση, αναφέροντας ότι στο περιστατικό εμπλεκόταν ο ίδιος νεαρός που σήμερα αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.

Ο πατέρας της 20χρονης, ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της κόρης του και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, κάνει λόγο για ύποπτες συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ γνωστοποίησε ότι θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος για τη νεκροψία που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Ο πατέρας της 20χρονης περιέγραψε την κόρη του ως μια ώριμη και συνεπή νέα γυναίκα, η οποία συνδύαζε τις σπουδές της με την εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση και ανταποκρινόταν καθημερινά στις υποχρεώσεις της.

Αναφερόμενος στον 20χρονο φίλο της που συνελήφθη, εξήγησε ότι οι δύο νέοι γνωρίζονταν από την παιδική τους ηλικία και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις ήδη από το δημοτικό σχολείο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε συμβεί πριν από τρία χρόνια και είχε οδηγήσει στη μεταφορά της κόρης του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

«Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας κάλεσαν από το Ιπποκράτειο, όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση», δήλωσε.

Ο πατέρας της 20χρονης ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».

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Δικηγόρος της οικογένειας: «Πολλές ύποπτες συνθήκες που διερευνώνται»

Στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή αναφέρθηκε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, τονίζοντας ότι οι συγγενείς της είναι αποφασισμένοι να αναζητήσουν απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης.

«Μια νέα κοπέλα χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες», δήλωσε.

Ο δικηγόρος έκανε επίσης λόγο για «πολλές ύποπτες συνθήκες που διερευνώνται», χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επισημάνσεις του.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια επιδιώκει να εξακριβωθούν πλήρως τα περιστατικά που οδήγησαν στον θάνατο της 20χρονης και να εντοπιστούν όσοι ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος για τη νεκροψία της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να διερευνηθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα τα αίτια θανάτου.

Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο – Αναζητείται ο προμηθευτής της ναρκωτικής ουσίας

Στο μεταξύ, η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη μετά τον θάνατο της φίλης του.

Ο νεαρός διώκεται επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η συγκεκριμένη δίωξη αφορά το πρόσωπο από το οποίο έγινε η προμήθεια της ουσίας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν τον 20χρονο φίλο της, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου που προμήθευσε τη ναρκωτική ουσία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται τόσο σε αστυνομικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, με την οικογένεια της 20χρονης να αναμένει τα ευρήματα της νεκροψίας και την αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό της.