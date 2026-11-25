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Άλλες 28 διαρρήξεις και κλοπές σε κατοικίες και καταστήματα εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την πολυμελή εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων βρίσκεται η δράση γυναικών-μελών της οργάνωσης, οι οποίες φέρονται να εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προσποιητής οικειότητας και του εναγκαλισμού για να τους αφαιρούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Με αγκαλιές και προσποιητή οικειότητα εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους

Οι δράστιδες προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα αστεία και δήθεν φιλική διάθεση, ενώ προσποιούνταν ότι τους γνώριζαν.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την οικειότητα που δημιουργούσαν, τους αγκάλιαζαν και, εκμεταλλευόμενες τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επαφής, αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, χωρίς τα θύματα να αντιλαμβάνονται άμεσα την κλοπή.

Η συγκεκριμένη μέθοδος του εναγκαλισμού φαίνεται πως αποτελούσε βασικό εργαλείο δράσης της ομάδας, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, χρησιμοποιήθηκε σε 22 από τις συνολικά 28 επιπλέον υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν.

Δρούσαν σε πέντε περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δραστηριοποιούνταν από τον Αύγουστο του 2023 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας, της Ημαθίας, του Κιλκίς και της Αττικής.

Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους και ενεργούσαν με εναλλασσόμενη σύνθεση, ενώ για τη μετάβασή τους στους τόπους τέλεσης των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, οχήματα που μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, προέκυψε ότι από τις επιπλέον 28 αξιόποινες πράξεις τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον 15.400 ευρώ, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων και κοσμημάτων υπολογίζεται σε 30.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ακόμη δράστες. Η μία εξ αυτών βρίσκεται ήδη έγκλειστη σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση, ενώ δύο ακόμη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για την τέταρτη κατηγορούμενη επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Συνολικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται εμπλοκή σε 94 αξιόποινες πράξεις, από τις οποίες φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται περίπου σε 460.000 ευρώ.