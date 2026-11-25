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Παρά τις σημαντικές απουσίες του, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη SUNEL Arena, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-79, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να διαχειριστούν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, όμως στην τελική περίοδο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν και πανηγύρισαν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Κόρι Τζόζεφ με 27 πόντους, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους και 11 ασίστ. Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους, έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ. Για τη Χάποελ, ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε 16 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ ο Γουέινραϊτ σημείωσε 14 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Τζόζεφ να αναλαμβάνει από νωρίς δράση και να σημειώνει οκτώ από τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικό ρυθμό, προηγήθηκαν με 17-12, αλλά η Χάποελ αντέδρασε και παρέμεινε κοντά στο σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 32-29.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «ερυθρόλευκων» και με σερί 9-0 πέρασαν μπροστά με 38-32. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντέδρασε με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ, Εντζάι και Μιλουτίνοφ, ανέκτησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 49-44.

Η Χάποελ επιχείρησε να επιστρέψει και στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 58-58. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Φουρνιέ ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού και ο Βεζένκοφ έδωσε πολύτιμες επιθετικές λύσεις. Με επιμέρους σερί 9-0, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 67-58, κλείνοντας την περίοδο στο 72-66.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες ανέβασαν ταχύτητα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Χάποελ. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους (77-66), ενώ ο Τζόζεφ συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο +15 (81-66).

Η επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων και η αμυντική τους προσήλωση έβαλαν οριστικά τέλος στις ελπίδες των Ισραηλινών. Η Χάποελ έμεινε χωρίς σκορ για περίπου πέντε λεπτά, με τους «ερυθρόλευκους» να εκτοξεύουν τη διαφορά στο 90-72 και να μετατρέπουν το φινάλε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος, έφτασε τους 104 πόντους και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 104-79, που τον έφερε μόνο στην κορυφή της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79