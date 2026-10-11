Κακοκαιρία: Σφοδρή καταιγίδα και έντονη χαλαζόπτωση στον Βόλο – Ποτάμια οι δρόμοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Βόλος, Κακοκαιρία, βροχή, χαλάζι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απότομη μεταβολή παρουσίασε ο καιρός στον Βόλο το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, με ισχυρή μπόρα και έντονη χαλαζόπτωση.
  • Η βροχή έπεφτε με μεγάλη ένταση, καλύπτοντας το οδόστρωμα με νερά, ενώ πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.
  • Το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη χρονική διάρκεια, και προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απότομη μεταβολή παρουσίασε ο καιρός στον Βόλο το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, όταν ξαφνικά δυνατές βροντές ακούστηκαν στην πόλη και ακολούθησε ισχυρή μπόρα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση.

Όπως αποτυπώνεται στα βίντεο της ΕΡΤ, η βροχή έπεφτε με μεγάλη ένταση, χτυπώντας τις στέγες και τα στέγαστρα των κτιρίων, ενώ το οδόστρωμα καλύφθηκε γρήγορα από νερά. Παρά την ένταση με την οποία εκδηλώθηκε, το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές από τη χαλαζόπτωση ή για προβλήματα που ενδεχομένως προκάλεσε η καταιγίδα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, πολλοί δρόμοι στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας, μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.

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