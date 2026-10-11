Ουκρανία: Ρωσικές βόμβες ισοπέδωσαν τμήμα πολυκατοικίας στο Σλοβιάνσκ – Τουλάχιστον 7 τραυματίες, φόβοι για εγκλωβισμένους

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, το πρωί της Κυριακής. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη με τρεις αεροπορικές βόμβες FAB-250, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε πενταώροφη πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:00 τοπική ώρα, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν τρεις αεροπορικές βόμβες τύπου FAB-250 εναντίον κατοικημένης περιοχής, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Σλοβιάνσκ, Βαντίμ Λιάχ, μέσω Facebook.

Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από βομβαρδισμό σε διαφορετική κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Ζελένσκι: «Καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας»

Λίγο μετά την επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε το πλήγμα στην πενταώροφη πολυκατοικία, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπια.

«Οι Ρώσοι έπληξαν μια πενταώροφη πολυκατοικία στο Σλοβιάνσκ. Η είσοδός της έχει καταστραφεί ολοσχερώς και ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Αυτό συμβαίνει συνεχώς», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας τη συχνότητα των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε επίσης στοιχεία για την κλίμακα των ρωσικών επιδρομών κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν περίπου 1.450 αεροπορικές βόμβες, 75 πυραύλους διαφόρων τύπων και περισσότερα από 1.640 επιθετικά drones, περίπου το 60% των οποίων ήταν αεριωθούμενα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σλοβιάνσκ κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.

«Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ας παραμείνουμε δυνατοί. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», ανέφερε ο Λιάχ.