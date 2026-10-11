Ουκρανία: Ρωσικό drone σκότωσε 11χρονο στο Ντνιπροπετρόφσκ – Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, το Σάββατο (10/10). Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 30 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν πυρομαχικό από drone στην κοινότητα Ποκρόβσκε, στην περιοχή της Νικόπολης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα 10χρονο κορίτσι και ένα 12χρονο αγόρι, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν επίσης ένας άνδρας 47 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 49 και 61 ετών.

Ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 30 επιθέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό.

Στο στόχαστρο κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και ασθενοφόρο

Στην περιοχή της Νικόπολης, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα ασθενοφόρο.

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στην κοινότητα Ζελενόντολσκ, στην περιοχή του Κρίβι Ριχ, όπου υπέστησαν ζημιές ιδιωτικές κατοικίες και υποδομές.

Στην κοινότητα Μικολάιβ, στην περιοχή του Ντνίπρο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν καταστροφές σε οχήματα και γεωργικά μηχανήματα.

Η Νικόπολη, η οποία βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου από τον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, δέχεται επανειλημμένα επιθέσεις με drones και πυροβολικό από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία – 20 νεκροί στη Ζαπορίζια

Οι νέες επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ έρχονται έπειτα από διαδοχικές ημέρες πολύνεκρων ρωσικών πληγμάτων σε ολόκληρη την Ουκρανία, με κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Η Ζαπορίζια έχει δεχθεί φονικές επιθέσεις επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις 8 Οκτωβρίου και ακόμη ένας στις 9 Οκτωβρίου, προτού ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες πλήξουν πενταώροφη πολυκατοικία στις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Παράλληλα, τα ρωσικά πλήγματα της 8ης Οκτωβρίου στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και διακοπές στην υδροδότηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από τις επιθέσεις εκείνης της ημέρας σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 19.

Έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο

Έξι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις ενήλικες, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10).

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο, ενώ περισσότεροι από 30 ένοικοι απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία στο πλαίσιο επιχείρησης εκκένωσης.

Троє людей постраждали від удару безпілотника по житловій дев’ятиповерхівці в Дніпрі ввечері 10 жовтня. Пошкоджені й сусідні будинки: попередньо, вибито кілька сотень вікон.

https://t.co/gdsMFPqLfK https://t.co/MlD1gumPTN — Букви (@Bykvu) October 11, 2026