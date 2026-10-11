Άγριος ξυλοδαρμός στην παραλία του Βόλου: Δέκα άτομα σταμάτησαν ταξί, έβγαλαν έξω τους επιβάτες και τους ξυλοκόπησαν

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Σοβαρό περιστατικό βίας ερευνά το Λιμενικό στον Βόλο, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν επιβάτες ταξί από ομάδα περίπου 10 νεαρών, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), στην παραλία της πόλης.

Σύμφωνα με το Thenewspaper, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη διασταύρωση των οδών Αργοναυτών και Κοραή, όπου οι νεαροί φέρεται να σταμάτησαν το ταξί, να το περικύκλωσαν και να ανάγκασαν τους επιβάτες να βγουν από το όχημα.

Στη συνέχεια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να επιτέθηκαν επανειλημμένα στους επιβάτες, οι οποίοι κατάγονται από τη Σκόπελο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα άτομο. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι έρευνες για το περιστατικό

Το Λιμενικό Σώμα διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και αναζητά στοιχεία για την ταυτότητα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το Thenewspaper αναφέρουν ότι μεταξύ των εμπλεκομένων είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο λίγες ώρες νωρίτερα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της επίθεσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία τόσο για την κατάσταση της υγείας του τραυματία όσο και για την πορεία των ερευνών του Λιμενικού.