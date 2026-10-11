Γκουτέρες: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Οι επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως»

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Την έντονη αντίδραση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προκάλεσε η επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, την οποία απέδωσε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από την επίθεση και την καταδίκασε με έντονο τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «πρέπει να σταματήσουν αμέσως».