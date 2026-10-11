Γκουτέρες: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την φονική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Οι επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε έντονα την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, την οποία απέδωσε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Ο Γκουτέρες εξέφρασε τον βαθύ του σοκ, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

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Διεθνή Νέα

Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, την οποία απέδωσαν στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από την επίθεση στο Ριάντ και την καταδίκασε με έντονο τρόπο.
  • Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και «πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

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Την έντονη αντίδραση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προκάλεσε η επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, την οποία απέδωσε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από την επίθεση και την καταδίκασε με έντονο τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

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