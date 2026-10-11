Νέες αιχμές Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη σύγκρουση που ξεκίνησε το 2022.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, Ζελένσκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορώντας παράλληλα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό.
  • «Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία.
  • Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μετά από μια ακόμη αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του, με την οποία υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη, ασκώντας εκ νέου πίεση στον Ζελένσκι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορώντας παράλληλα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό.

Μιλώντας το Σάββατο σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιθυμεί μια συμφωνία, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, ο «Ζελένσκι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία».

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της τελευταίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Πούτιν, την Παρασκευή, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ισχυρή επιθυμία για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μετά από μια ακόμη αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του, με την οποία υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη, ασκώντας εκ νέου πίεση στον Ζελένσκι.

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