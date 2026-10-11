Σαουδική Αραβία: «Έγκλημα πολέμου» η επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Προειδοποίηση για αντίποινα

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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, καταδίκασε την επίθεση που αποδίδει στους αντάρτες Χούθι εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς την «πλήρες έγκλημα πολέμου».

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μαλίκι, έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη» και προειδοποίησε ότι η επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση.

«Η Διοίκηση των Κοινών Δυνάμεων του Συνασπισμού θα απαντήσει σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση με αποφασιστικότητα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δήλωση προμηνύει ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στην Υεμένη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αστάθειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ άλλοι 309 τραυματίστηκαν.