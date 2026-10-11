Σαουδική Αραβία: «Έγκλημα πολέμου» η επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Προειδοποίηση για αντίποινα

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, καταδίκασε την επίθεση που αποδίδει στους αντάρτες Χούθι εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς την «πλήρες έγκλημα πολέμου».
Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μαλίκι, έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη» και προειδοποίησε ότι η επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση.
«Η Διοίκηση των Κοινών Δυνάμεων του Συνασπισμού θα απαντήσει σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση με αποφασιστικότητα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η δήλωση προμηνύει ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στην Υεμένη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αστάθειας στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ άλλοι 309 τραυματίστηκαν.
The Saudi-led coalition has vowed a decisive response to Saturday’s Houthi attack on King Khalid International Airport in Riyadh, which struck Terminal 3, killing 12 people and injuring 309.
Coalition spokesman Maj. Gen. Turki al-Maliki condemned the attack as a “full-fledged war crime” under international humanitarian law, saying coalition forces would respond firmly while adhering to international law.
— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 10, 2026