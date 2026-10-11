Σαουδική Αραβία: «Έγκλημα πολέμου» η επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Προειδοποίηση για αντίποινα

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε την επίθεση των ανταρτών Χούθι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ ως «πλήρες έγκλημα πολέμου», προειδοποιώντας για αποφασιστική αντίδραση. Η επίθεση, που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική πράξη», προμηνύει κλιμάκωση της έντασης στην Υεμένη, με τις σαουδαραβικές αρχές να αναφέρουν 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς την «πλήρες έγκλημα πολέμου».
  • Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μαλίκι, έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη» και προειδοποίησε ότι η επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση.
  • Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 309.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, καταδίκασε την επίθεση που αποδίδει στους αντάρτες Χούθι εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς την «πλήρες έγκλημα πολέμου».

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι νοτιοανατολικά του Ριάντ

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μαλίκι, έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη» και προειδοποίησε ότι η επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση.

«Η Διοίκηση των Κοινών Δυνάμεων του Συνασπισμού θα απαντήσει σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση με αποφασιστικότητα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες

Η δήλωση προμηνύει ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στην Υεμένη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αστάθειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ άλλοι 309 τραυματίστηκαν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ