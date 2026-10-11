Μεξικό: Χτίζουν νέα φυλακή στη Σιναλόα μετά τις αιματηρές συγκρούσεις με 12 νεκρούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σωφρονιστικού κέντρου στην πολιτεία Σιναλόα, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε το Σάββατο ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, έπειτα από σχετική εντολή της προέδρου.

Όπως δήλωσε, η νέα φυλακή θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την ενίσχυση του ελέγχου και τον περιορισμό της βίας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία όπου θα κατασκευαστεί το νέο κέντρο, ούτε εάν αυτό θα αντικαταστήσει τη φυλακή στην οποία σημειώθηκαν τα αιματηρά επεισόδια.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή, οι αρχές σχεδιάζουν να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στην υφιστάμενη φυλακή, με την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και την ενίσχυση του προσωπικού των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Δύο συγκρούσεις με 12 νεκρούς μέσα σε δύο ημέρες

Τα αιματηρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε φυλακή της Μασατλάν, μιας τουριστικής πόλης όπου η βία που συνδέεται με τις εγκληματικές οργανώσεις και τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί διαρκή πρόκληση για τις αρχές.

Η πρώτη σύγκρουση σημειώθηκε την Πέμπτη και είχε ως απολογισμό τον θάνατο εννέα κρατουμένων και ενός παιδιού που είχε επισκεφθεί τη φυλακή. Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών.

Την Παρασκευή ακολούθησε νέο αιματηρό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο άνθρωποι.

Οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει τα αίτια των συγκρούσεων ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η βία. Για την αποκατάσταση της τάξης και την ανάκτηση του ελέγχου της φυλακής αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Στη σκιά του πολέμου μεταξύ των καρτέλ

Η πολιτεία Σιναλόα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εστίες δράσης των μεξικανικών εγκληματικών οργανώσεων. Στις φυλακές της κρατούνται πολλά μέλη του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με σφοδρή εσωτερική διαμάχη.

Η σύγκρουση στους κόλπους του καρτέλ έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους από το 2024, εντείνοντας την ανασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η απόφαση για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού κέντρου εντάσσεται στην προσπάθεια των μεξικανικών αρχών να περιορίσουν τη βία και να ενισχύσουν τον έλεγχο στις φυλακές, όπου οι αντιπαραθέσεις μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα.