UKMTO: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πλήγμα με άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ωστόσο οι ζημιές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άγνωστες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

UKMTO
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO.
  • Το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
  • Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ζημιές που υπέστη το πλοίο, ούτε οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς την έξοδο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την UKMTO, το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα. Από το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Κατά την ενημέρωση της υπηρεσίας, δεν είχαν γίνει ακόμη γνωστές οι ζημιές που υπέστη το πλοίο, ούτε οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ