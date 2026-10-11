UKMTO: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πλήγμα με άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

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Δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς την έξοδο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την UKMTO, το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα. Από το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Κατά την ενημέρωση της υπηρεσίας, δεν είχαν γίνει ακόμη γνωστές οι ζημιές που υπέστη το πλοίο, ούτε οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.