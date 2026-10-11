Διεθνής Αμνηστία: Έκκληση για αντίσταση στις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

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Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιταχθεί στις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), κάνοντας λόγο για «υπαρξιακή επίθεση» από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι κυρώσεις του προέδρου Τραμπ αποσκοπούν στην απομόνωση και, τελικά, στην καταστροφή του ΔΠΔ. Αυτή η υπαρξιακή επίθεση πρέπει να σταματήσει», δήλωσε η Έρικα Γκεβάρα Ρόσας, αξιωματούχος της οργάνωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Ελβετία απορρίπτει τις κυρώσεις

Τη στήριξή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επανέλαβε η Ελβετία, απορρίπτοντας τα αμερικανικά μέτρα. Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα στηρίζει το ΔΠΔ ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό θεσμό.

Παράλληλα, η Βέρνη ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται σε κυρώσεις, απειλές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου και της δυνατότητάς του να εκπληρώνει την αποστολή του. Όπως επισήμανε, το ΔΠΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τα σοβαρότερα διεθνή εγκλήματα.

Διεθνείς αντιδράσεις και παρέμβαση του ΟΗΕ

Οι αμερικανικές κυρώσεις ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας της αμερικανικής κυριαρχίας και των πολιτών της από τις ενέργειες του Δικαστηρίου.

Στο πλευρό του ΔΠΔ τάχθηκαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ο Καναδάς και η Ιαπωνία, δηλώνοντας ότι παραμένουν ενωμένες στην υποστήριξη του θεσμού.

Την αντίθεσή του στις κυρώσεις εξέφρασε και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, τονίζοντας ότι τα μέτρα πλήττουν σοβαρά τη συλλογική προσπάθεια για την προώθηση της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «απαράδεκτες», υπενθυμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είχε ήδη επιβάλει μέτρα σε βάρος δικαστών και αξιωματούχων του Δικαστηρίου.

Παρέμβαση της Νάβι Πιλάι

Οι εξελίξεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τη βράβευση της Νοτιοαφρικανής πρώην δικαστού Νάβι Πιλάι με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, για τη συμβολή της στο έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων, η 85χρονη νομικός είχε επικρίνει τις επιθέσεις κατά του ΔΠΔ, αναφερόμενη στις επανειλημμένες και έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον διεθνή δικαστικό θεσμό.