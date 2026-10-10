Τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ – Ζελένσκι – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.
Burnham discussed ‘importance of maintaining pressure on Russia’ in call with Zelenskyy.
Ukraine war latest ⬇️ https://t.co/ZupjMCJ5lu
— Sky News (@SkyNews) October 10, 2026