Τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ – Ζελένσκι – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητώντας την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν σύντομα, με τη Βρετανία να δεσμεύεται για συνέχιση των κυρώσεων και πρόσθετα μέτρα κατά της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Η επικοινωνία έρχεται μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης επίθεσης στη Ζαπορίζια με 20 νεκρούς.

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Διεθνή Νέα

Μπέρναμ - Ζελένσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητώντας την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, ενώ οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες.
  • Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με την τελευταία επίθεση στη Ζαπορίζια να στοιχίζει τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

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