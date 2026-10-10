Τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ – Ζελένσκι – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.