Νάβι Πιλάι: «Απαράδεκτες» οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

«Πρωτοφανείς και απαράδεκτες», χαρακτήρισε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) η Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Στην πρώην δικαστή του ΔΠΔ από τη Νότια Αφρική, Νάβι Πιλάι, απονεμήθηκε το βραβείο την Παρασκευή «για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο», οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για μια «πιο ολοκληρωμένη παγκόσμιανομική τάξη», όπως ανέφερε η επιτροπή Νόμπελ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή και λίγες ώρες αργότερα οι ΗΠΑ αποκάλυψαν ευρείες κυρώσεις, σε μια σημαντική επιτάχυνση της προσπάθειάς τους να «διαλύσουν» αυτό που περιέγραψαν ως ένα «παράνομο» (rogue) ίδρυμα.

Το ΔΠΔ δήλωσε ότι τα μέτρα αποτελούν επίθεση κατά του κράτους δικαίου και των θεμελίων της διεθνούς νομικής τάξης. Η Νάβι Πιλάι, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο νωρίτερα σήμερα (10/10), δήλωσε: «Υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση και ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των διεθνών δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουν ανακοινωθεί κυρώσεις από μία χώρα εναντίον των δικαστών, μόνο και μόνο για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν. Αυτό είναι πρωτοφανές, απαράδεκτο».

Η επίθεση από τον Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι κυρώσεις – οι οποίες περιλαμβάνουν απαγόρευση στις αμερικανικές οντότητες να πραγματοποιούν συναλλαγές με το ΔΠΔ – αποσκοπούσαν στην «υπεράσπιση της αμερικανικής κυριαρχίας» και κατηγόρησε «το διεθνές δικαστήριο ότι επιδιώκει τη δίωξη Αμερικανών».

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 17 δικαστές και αξιωματούχους του ΔΠΔ, αλλά αυτή η κίνηση επιβάλλει κυρώσεις στο ίδιο το δικαστήριο ως θεσμό και αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την ικανότητά του να λειτουργεί οικονομικά.

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ παρείχαν περίοδο χάριτος έξι μηνών πριν τεθούν σε ισχύ ορισμένες από αυτές τις τελευταίες κυρώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν για τις λειτουργίες του — μια κίνηση που η Ουάσινγκτον λέει ότι γίνεται για να δοθεί χρόνος στις χώρες να διαπραγματευτούν μια «λύση για την αντιμετώπιση» των ανησυχιών των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι το ΔΠΔ διευθύνεται από αυτούς που αποκαλεί «παγκοσμιοποιητές», οι οποίοι «απειλούν την αμερικανική κυριαρχία». Έχει εκφράσει την αντίθεσή της για μια παλαιότερη έρευνα του ΔΠΔ σχετικά με τις ενέργειες Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν – την οποία το δικαστήριο έχει έκτοτε ολοκληρώσει – καθώς και για τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε για Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι νέες κυρώσεις, πάντως, δεν αναφέρουν ότι αυτά τα εντάλματα πρέπει να αποσυρθούν προκειμένου να αρθούν τα μέτρα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μας επιδίωξη για διεθνή ποινική δικαιοσύνη, της οποίας το ΔΠΔ αποτελεί βασικό πυλώνα».

Το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον Καναδά, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία δηλώνοντας ότι «λυπούνται και διαφωνούν σθεναρά» με τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η 85χρονη Νάβι Πιλάι υπηρέτησε επίσης ως ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετέχοντας σε υψηλού προφίλ εργασίες για την εξέταση καταγγελιών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στη Ρουάντα, τη Μιανμάρ και τη Γάζα.

Η πρώιμη καριέρα της περιλάμβανε την υπεράσπιση ακτιβιστών κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, και την Παρασκευή έγινε η πέμπτη νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης από τη χώρα αυτή — ακολουθώντας τα βήματα του Νέλσον Μαντέλα και του Αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου.

Πηγή: BBC