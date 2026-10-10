Μητσοτάκης στην εκδήλωση τιμής για τον Μίνωα Ζομπανάκη: «Αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην σπουδαία παρακαταθήκη και το παγκόσμιο αποτύπωμα του οικονομολόγου Μίνωα Ζομπανάκη, κατά τη διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης στα Χανιά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη συμβολή του τιμώμενου στη διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας για τους πολλούς, όχι ως άσκηση απληστίας.

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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΧΑΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΧΑΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε στα Χανιά τον οικονομολόγο Μίνωα Ζομπανάκη, αναφερόμενος στην σπουδαία παρακαταθήκη και το παγκόσμιο αποτύπωμά του.
  • Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμβολή του Ζομπανάκη στη διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας ότι «ανέπτυξε την ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα πόσα».
  • Ο Πρωθυπουργός εξήγησε πως ο Μίνως Ζομπανάκης «αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μία αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων», ενώ είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της δανειακής εξάπλωσης.

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Στην σπουδαία παρακαταθήκη και το παγκόσμιο αποτύπωμα του οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στον Φιλολογικό Σύλλογο «Χρυσόστομος» στα Χανιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμβολή του τιμώμενου στη διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας πως ο Χανιώτης οικονομολόγος έβλεπε την οικονομία ως πεδίο δράσης για την ευημερία των πολλών και όχι ως στίβο κερδοσκοπίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους», ενώ για την προσωπικότητα και το έργο του Μίνωα Ζομπανάκη μιλούν επίσης ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, και ο ιατρός Ηλίας Γαβριλάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Μίνωα Ζομπανάκη λέγοντας πως «άφησε μία σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία». Ο Μίνως Ζομπανάκης «ανέπτυξε την ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα πόσα, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες με ένα κυμαινόμενο επιτόκιο που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών και επιμερίζει το κόστος με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχει όμως μία αξία να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε ο ίδιος, έναν καινούργιο μηχανισμό κινητοποίησης κεφαλαίων, είχε το θάρρος να διαγνώσει τα όρια του, που από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ‘ένα τέρας του Φρανκεστάιν’…», εξήγησε.  «Αν πρέπει νομίζω να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνωα Ζομπανάκη είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μία αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων, όπως και για εκείνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας όχι ένα ring σκληρής κερδοσκοπίας. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του, η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΧΑΝΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΧΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

 

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