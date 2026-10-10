Μητσοτάκης στην εκδήλωση τιμής για τον Μίνωα Ζομπανάκη: «Αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών»

Στην σπουδαία παρακαταθήκη και το παγκόσμιο αποτύπωμα του οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στον Φιλολογικό Σύλλογο «Χρυσόστομος» στα Χανιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμβολή του τιμώμενου στη διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας πως ο Χανιώτης οικονομολόγος έβλεπε την οικονομία ως πεδίο δράσης για την ευημερία των πολλών και όχι ως στίβο κερδοσκοπίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους», ενώ για την προσωπικότητα και το έργο του Μίνωα Ζομπανάκη μιλούν επίσης ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, και ο ιατρός Ηλίας Γαβριλάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Μίνωα Ζομπανάκη λέγοντας πως «άφησε μία σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία». Ο Μίνως Ζομπανάκης «ανέπτυξε την ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα πόσα, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες με ένα κυμαινόμενο επιτόκιο που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών και επιμερίζει το κόστος με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχει όμως μία αξία να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε ο ίδιος, έναν καινούργιο μηχανισμό κινητοποίησης κεφαλαίων, είχε το θάρρος να διαγνώσει τα όρια του, που από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ‘ένα τέρας του Φρανκεστάιν’…», εξήγησε. «Αν πρέπει νομίζω να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνωα Ζομπανάκη είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μία αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων, όπως και για εκείνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας όχι ένα ring σκληρής κερδοσκοπίας. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του, η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.