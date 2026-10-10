Σίφνος: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην παραλία των Καμαρών – Ήταν παγιδευμένο σε δίχτυα

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Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία των Καμαρών στη Σίφνο, καθώς εντοπίστηκε ένα νεκρό δελφίνι, το οποίο ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα.

Το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εκβράστηκε στην ακτή, προκαλώντας θλίψη και προβληματισμό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα το Λιμεναρχείο και ο Δήμος Σίφνου, ενώ σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και την υγειονομικά ορθή απομάκρυνση του νεκρού δελφινιού από την παραλία.

Η εικόνα του δελφινιού μπλεγμένου στα δίχτυα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τα αλιευτικά εργαλεία στα θαλάσσια θηλαστικά. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου του, σύμφωνα με το cyclades24.gr