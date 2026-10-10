Δημοκρατικοί κατά Τραμπ: «Η συμφωνία για προμήθεια πετρελαίου με τον Πούτιν αντιβαίνει τη νομοθεσία»

Για απόφαση που αντιβαίνει το νόμο που εγκρίθηκε εσχάτως από το Κογκρέσο αναφορικά με τις κυρώσεις σε πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου καταγγέλλουν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Δημοκρατικοί. Η καταγγελία έρχεται μετά την ανακοινωθείσα από τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνία να αγοράσει 4,8 εκατομμύρια πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Να σημειωθεί ότι πριν από τρεις εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει νομοσχέδιο που δίνει στον Λευκό Οίκο την εξουσία να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε κορυφαίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (9/10) ότι συμφώνησε με τη Ρωσία τη διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά σηματοδότησε μια πρωτοφανή στροφή από τις πρόσφατες προσπάθειες να πιεστεί η Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέσω της στοχοποίησης των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει γρήγορα τις τιμές του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ.

Σκληρή κριτική για την συμφωνία

Πάντως, σχολιαστές και επικριτές έσπευσαν να επισημάνουν τις αντιφάσεις μεταξύ της νέας πολιτικής και των προηγούμενων προσπαθειών των ΗΠΑ να περιορίσουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου. Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νόμος Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος, μεταξύ άλλων περιορισμών, δίνει την εξουσία στον Λευκό Οίκο να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε κορυφαίους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

«Το Κογκρέσο μόλις ψήφισε έναν νόμο που δίνει στον Τραμπ την εξουσία να επιβάλει νέους δασμούς σε μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου», σχολίασε στο Χ ο Σκοτ ​​Λίνσικομ, αντιπρόεδρος του φιλελεύθερου Ινστιτούτου Cato. «Μπορεί η Αμερική να επιβάλει δασμούς στην Αμερική;» συνέχισε ειρωνευόμενος.

Σε υψηλότερους τόνους, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Γερουσίας για την Ουκρανία, κατηγόρησε την τελευταία κίνηση του Τραμπ ότι είναι «άμεσα αντίθετη με την πρόθεση του Κογκρέσου που αποτυπώθηκε στο διακομματικό νομοσχέδιο για τις κυρώσεις».

Τι έλεγε ένα χρόνο πριν ο Τραμπ

Σχεδόν ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επέβαλε κυρώσεις σε πολλές ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βάλλει στο παρελθόν κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ επειδή συνέχιζαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Σεπτέμβριο του 2025 , έγραφε ότι «η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπραγματευτική ισχύ έναντι της Ρωσίας».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ξανά άλλους παγκόσμιους ηγέτες επειδή κάνουν δουλειές με τη Ρωσία. «Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των εαυτών τους. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία ενώ πολεμούν τη Ρωσία», είπε σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία για το ντίζελ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή το απόγευμα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά επιτυχημένη συζήτηση».

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λίγο αργότερα δήλωσε ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων να εκδώσει αμέσως μια «προσωρινή γενική άδεια που θα επιτρέψει την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά».

Πηγή: ERT, CNBC