Πετρέλαιο: Προσδοκίες για πτώση των τιμών μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ – Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την υλοποίησή της και από την πορεία των ενεργειακών ροών.

Η αγορά αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής από τη Δευτέρα, με το άνοιγμα των ασιατικών χρηματιστηρίων και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών. Το βράδυ της Παρασκευής, όταν ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές, το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ βρισκόταν στα 104 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να έχει προλάβει να αποτιμηθεί πλήρως η συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες αντιδράσεις στις αγορές των ΗΠΑ ήταν πτωτικές για τα συμβόλαια ντίζελ, με υποχώρηση περίπου 4%-5% μετά την ανακοίνωση. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πρόσθετες ποσότητες ρωσικού καυσίμου δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν διατηρήσιμη μείωση των τιμών.

«Δεν αλλάζει τα δεδομένα» για την παγκόσμια αγορά – Τι εκτιμούν οι αναλυτές για τις διεθνείς τιμές

Η προοπτική αύξησης της προσφοράς δημιουργεί προσδοκίες ότι το Μπρεντ θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εφόσον οι αγορές αντιδράσουν θετικά από τη Δευτέρα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση και όχι για δεδομένη εξέλιξη.

Ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners, εκτίμησε ότι οι πρόσθετες ποσότητες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσφορά ντίζελ, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Λιντς, του Energy Policy Research Foundation, σημείωσε ότι οι νέες προμήθειες ενδέχεται να ανακατευθύνουν τις υφιστάμενες εμπορικές ροές, καθώς οι πελάτες που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα η Ρωσία θα αναζητήσουν άλλους προμηθευτές. Έτσι, το συνολικό όφελος για τη διεθνή αγορά ενδέχεται να είναι περιορισμένο.

Ο Ντάνιελ Στέρνοφ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, εκτίμησε ότι η επιστροφή πρόσθετων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ θα μπορούσε να μετριάσει τις πιέσεις, χωρίς όμως να οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση. Η διαταραχή της λειτουργίας των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα διυλισμένων καυσίμων από τη Μέση Ανατολή.

Επομένως, ακόμη και αν η Ρωσία τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η επίδραση θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές ποσότητες που θα φτάσουν στην αγορά, τον χρόνο παράδοσης και την πορεία των υπόλοιπων πηγών εφοδιασμού.

Οι εκτιμήσεις αυτές συνδέονται με το γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση δεν αφορά μόνο τις ποσότητες αργού πετρελαίου, αλλά και τη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν τον εφοδιασμό.

Πότε θα μειωθούν οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά

Η πιθανή πτώση των διεθνών τιμών δεν αναμένεται να περάσει αμέσως στην αντλία. Τα ελληνικά διυλιστήρια αύξησαν την Παρασκευή κατά ένα λεπτό το λίτρο τις τιμές χονδρικής τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Αυτό σημαίνει ότι οι πρατηριούχοι που προμηθεύτηκαν καύσιμα την Παρασκευή ή παραγγείλουν με τις τρέχουσες τιμές δεν αναμένεται να μετακυλίσουν άμεσα κάποια μείωση στους καταναλωτές τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Εφόσον, όμως, οι διεθνείς αγορές κινηθούν πτωτικά από τη Δευτέρα, η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει σταδιακά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μείωση ενδέχεται να γίνει αισθητή στα πρατήρια προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς θα έχουν μεσολαβήσει οι νέες τιμές προμήθειας και η προσαρμογή των τιμών χονδρικής.

Η εξέλιξη ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, καθώς έχει ξεκινήσει και η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εάν η αποκλιμάκωση επιβεβαιωθεί και διατηρηθεί, ενδεχόμενο όφελος θα μπορούσε να υπάρξει και για τους καταναλωτές που θα προμηθευτούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η συμφωνία θα υλοποιηθεί, από την αντίδραση των διεθνών αγορών και από το πώς οι μεταβολές θα περάσουν σταδιακά στα διυλιστήρια και στη λιανική.

πηγές: ΕΡΤ, Washington Post, AP, S&P Global, ABC News