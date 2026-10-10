Ελευσίνα: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης

Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αποδίδει ο Εισαγγελέας στους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης, 22 ετών ο οποίος παραδόθηκε ο ίδιος στην Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής. Ο εισαγγελικός λειτουργός απήγγειλε κατηγορίες τόσο στον 22χρονο όσο και στον έτερο συμμετέχοντα στην επίθεση. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές, την ώρα που ο 22χρονος, βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφώρου.

Ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 18χρονος φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο.

Συγκεκριμένα, οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, της οπλοφορίας, της οπλοκατοχής και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα “εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ” ενώ το περιστατικό ερευνάται αν έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον Τακτικού Ανακριτή για την απολογία του.