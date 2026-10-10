Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα – «Δεν είχα καταλάβει ότι θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν» λέει ο 32χρονος

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι δύο νεαροί, ένας 22χρονος και ένας 18χρονος, επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον 32χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στον μηρό. Ο 22χρονος παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο 18χρονος παραδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», λίγο μετά τις 16:00 και στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τον 32χρονο νέο να έχει βγάλει τα δύο του σκυλιά βόλτα. Φορά μία άσπρη μπλούζα και κατευθύνεται αμέριμνος προς το σπίτι του. Είναι μέρα μεσημέρι και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους.

Ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματά απέναντι από τον 32χρονο, ακριβώς από πίσω ακολουθεί ένα μηχανάκι με δύο άτομα. Το ένα φορά λευκό κράνος, το άλλο δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Το αμάξι απομακρύνεται και οι δύο νεαροί κατεβαίνουν από το μηχανάκι και φαίνεται να μιλούν στον 32χρονο.

Στο βίντεο διακρίνεται ο οδηγός να ανοίγει τη μπαγκαζιέρα της μηχανής και να βγάζει κάτι από μέσα. Περίπου στις 16:06 φαίνεται ο 32χρονος και συνομιλεί με τους δύο νεαρούς. Στις 16:07 ο 32χρονος φαίνεται να προχωρά στον δρόμο με τους δύο δράστες να τον ακολουθούν και να του φωνάζουν. Ο ένας άνδρας με το λευκό κράνος στέκεται μπροστά του και του κλείνει τον δρόμο. Ο 32χρονος συνεχίζει να περπατά και οι δύο δράστες τον ακολουθούν περπατώντας παράλληλα. Για δεύτερη φορά, ο άνδρας με το λευκό κράνος κλείνει τον δρόμο στον 32χρόνο.

Ο ίδιος λίγα δευτερόλεπτα μετά συνεχίζει να περπατά χωρίς να τους προκαλεί και ο ένας από τους δύο δράστες τον σπρώχνει. Οι δύο δράστες και το θύμα συνεχίζουν να περπατούν προς τον κεντρικό δρόμο. Για άλλη μία φορά οι δύο αναβάτες της μηχανής κλείνουν το δρόμο στον 32χρονο. Η ώρα έχει πάει 16:09, ακούγονται φωνές, ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «φασίστας είμαι».

Η ώρα είναι 16:12 και έχει ξεσπάσει συμπλοκή. Ο 32χρονος, που νοσηλεύεται στο Τζάνειο, πιάνεται στα χέρια με τον νεαρό που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο νεαρός ακούγεται να λέει στον φίλο του: «Σφάξ’τον».

Το θύμα εμφανώς τραυματισμένο σηκώνεται και απομακρύνεται κρατώντας το πόδι του και κουτσαίνοντας. Οι δύο δράστες συνεχίζουν να τον βρίζουν. Στη συνέχεια κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους και απομακρύνονται από το σημείο.

Δείτε το βίντεο:

«Έτσι προσπάθησαν να με σκοτώσουν» – H μαρτυρία του 32χρονου θύματος

Μέσα από το Τζάνειο όπου νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα, ο 32χρονος δείχνοντας τα τραύματα από μαχαίρι που άφησαν στο σώμα του οι δύο δράστες, ανέφερε: «Εγώ ήμουν κάτω από το σπίτι μου, βόλτα με τα σκυλιά μου. Εκεί δέχτηκα την επίθεση από τους δύο νεοναζί. Ένας πέρασε, πήγε, έφερε τον φίλο του και επανήλθαν. Άρχισαν μου έλεγαν “είσαι ο τάδε, που είσαι αντιφασίστας, που είσαι αριστερός”. Μου έλεγαν “είμαστε φασίστες, σας κάνουμε, σας δείχνουμε”. Εγώ τους ρώτησα κιόλας “Γιατί ήρθατε σε μένα;” και μου λέει “Άκου, με εσένα δεν έχουμε κάτι, αλλά εσύ θα ξέρεις αυτούς που έχουμε. Ήρθαμε σε σένα επειδή είσαι αριστερός, επειδή είσαι αντιφασίστας και είμαστε φασίστες”. Αυτή ήταν η απάντησή τους»

«Ο ένας ήταν με κράνος, ο άλλος με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εμφανή. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί ότι πρόκειται για τέτοιας έντασης δολοφονική επίθεση εκείνη τη στιγμή. Κατάφερα, άφησα τα σκυλιά μου. Έκανα το λάθος, τους προσέγγισα επειδή μου έλεγαν “έλα εδώ” και τέτοια» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Όταν ο πρώτος έκανε επίθεση επάνω μου, εγώ ανταπάντησα. Τον έβαλα κάτω και ενώ τον είχα κάτω, αυτός ούρλιαζε στον άλλον “δώστον, δώστον, σφάξτον”. Δεν είχα καταλάβει ότι θα προσπαθήσουν όντως να με σκοτώσουν. Δηλαδή δύο άτομα με κράνη εναντίον ενός και παρά ταύτα επιλέξανε επειδή δεν μπορούσαν αλλιώς, να προσπαθήσουν να με σκοτώσουν. Μου έδωσαν δύο μαχαιριές στα πόδια, είναι βαθιές και τρίτη που προσπάθησε και απέφυγα ήταν στο πάνω μέρος της κοιλίας προς θώρακα».

«Ακόμα δεν ξέρω άμα έχω γλιτώσει το χειρουργείο στο δεξί πόδι. Μου έχουν ράψει και στα δύο πόδια, επειδή και στα δύο είμαι τρυπημένος. Υπάρχει το σημάδι ότι με έξυσε αλλά το απέφυγα, δεν έχω σφαχτεί εκεί. Τα άλλα είναι βαθιά τραύματα. Πέταγε η αρτηρία αίματα δηλαδή, το κράταγα με το χέρι μου όταν έφτανα στο κέντρο υγείας Ελευσίνας» επεσήμανε

«Με πήρε ένας άνθρωπος, ο όποιος πέρναγε τυχαία, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα μου έσωσε τη ζωή. Με το αμάξι, τον σταμάτησα και του λέω “φίλε, με μαχαιρώνουν” και μου είπε “μπες μέσα”. “Αν πεθάνω σήμερα”, του είπα “… αυτός με έφαγε” του λέω, “να το πεις”. Θα μπορούσε κάλλιστα να φοβηθεί και να φύγει αλλά όχι, με πήρε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», υπογράμμισε το θύμα της επίθεσης

«Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει από τον κόσμο. Όπου και να ανήκεις πολιτικά, με τους ναζί δεν μπορείς να συναναστρέφεσαι» κατέληξε ο 32χρονος.

Το χρονικό της επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι δρουν στην ευρύτερη περιοχή. Το θύμα από την πλευρά του φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο και έχει πει, ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν στο πόδι, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επίθεση να συνδέεται με μία συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο ξανά στην Ελευσίνα ανάμεσα σε ομάδες ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό οι αντιεξουσιαστές είχαν δημοσιοποιήσει σε ιστοσελίδα που διατηρούν στοιχεία και φωτογραφίες των ακροδεξιών που επιτέθηκαν στην ομάδα των αντιφασιστών και ενδέχεται εκείνο το γεγονός να συνδέεται με την επίθεση.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί «ανέβασε» τις επίμαχες φωτογραφίες, με τον ίδιο να δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι δύο δράστες πλησίασαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και αφού τον απείλησαν, τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον δύο φορές στο μηρό, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με δικά του μέσα, ωστόσο επειδή ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα που έφερε στα πόδια, χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα.

Η πρώτη εικόνα για το περιστατικό ήταν πως επρόκειτο για κάποια ληστεία, καθώς υπήρχε αναφορά από το θύμα ότι τον απείλησαν για να του πάρουν το κινητό και ότι ένας από τους δράστες φορούσε φανέλα γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας. Ωστόσο από την κατάθεση προέκυψε ότι τον μαχαίρωσαν γιατί ήταν Αριστερός, όπως έχει καταθέσει ο ίδιος 32χρονος και μάλιστα κατονόμασε τους δράστες, οι οποίοι είναι γνωστοί ακροδεξιοί.