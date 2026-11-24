Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στην περιοχή «Μύτη», έξω από το Λεωνίδιο, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και τα στοιχεία του θύματος, σύμφωνα με το leonidion.gr.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2026