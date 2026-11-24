Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στην περιοχή «Μύτη», έξω από το Λεωνίδιο, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και τα στοιχεία του θύματος, σύμφωνα με το leonidion.gr.