Τηλεθέαση (9/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Παρασκευής

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήραν οι «Μπλε Ώρες» με 16,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,4% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 14,1%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι Στο Καμπαναριό» με 15,8%, με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 10,6% και στην τρίτη το «1% Club» με 10,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 16,5% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,4% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14,1% ALPHA – Φόνοι Στο Καμπαναριό 13,7% STAR – 1% Club 9,7% ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 2,1% ΕΡΤ3 – Μετά τις Ειδήσεις 0,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό