Τηλεθέαση (9/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Παρασκευής

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, με τους πίνακες τηλεθέασης να αναδεικνύουν νικητές και χαμένους στην prime time.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα, με τους πίνακες τηλεθέασης να αναδεικνύουν τους νικητές της βραδιάς.
  • Στο γενικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησαν οι «Μπλε Ώρες» με 16,5%, ακολουθούμενες από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».
  • Στο δυναμικό κοινό, οι «Φόνοι Στο Καμπαναριό» βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 15,8%, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και το «1% Club».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήραν οι «Μπλε Ώρες» με 16,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,4% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 14,1%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι Στο Καμπαναριό»  με 15,8%, με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 10,6% και στην τρίτη το  «1% Club» με 10,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  1. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 16,5%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,4%
  3. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14,1%
  4. ALPHA – Φόνοι Στο Καμπαναριό 13,7%
  5. STAR – 1% Club 9,7%
  6. ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 2,1%
  7. ΕΡΤ3 – Μετά τις Ειδήσεις 0,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  1. ALPHA – Φόνοι Στο Καμπαναριό 15,8%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,6%
  3. STAR – 1% Club 10,5%
  4. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,3%
  5. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 5,4%
  6. ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 1%
  7. ΕΡΤ3 – Μετά τις Ειδήσεις 0,4%
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