Εύη Δρούτσα για Βίσση και Καρβέλα: «Η Άννα έκανε πάντα την πρώτη κίνηση»

Τη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, σχολίασε η Εύη Δρούτσα, αναφερόμενη παράλληλα στη διαμάχη που έχει προκύψει μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Η γνωστή στιχουργός μίλησε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στην εκπομπή «MEGA Non Stop» και περιέγραψε περιστατικά που, όπως ανέφερε, έζησε από κοντά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και της συναναστροφής της με το πρώην ζευγάρι.

«Για μένα, ο Νίκος Καρβέλας είναι υπερταλαντούχος. Ο άνθρωπος που είναι υπερταλαντούχος έχει και τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρετε ότι ο Νίκος έχει κάνει ποιητικές συλλογές, έχει κάνει δύο βιβλία; Δεν είναι άνθρωπος που ψάχνεται μόνο με τους στίχους. Έπειτα γυρνάνε και λένε, ναι, η Άννα, που είναι υπέρτατη. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή η Άννα», ανέφερε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

Η συνεργασία τους την περίοδο του χωρισμού

Η στιχουργός θυμήθηκε στη συνέχεια την περίοδο κατά την οποία συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, όταν οι δύο καλλιτέχνες είχαν χωρίσει. «Δούλεψα μαζί τους σε έναν χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους. Με παίρνει μια μέρα ο Νίκος και μου λέει: “Χωρίσαμε με την Άννα. Είμαι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, χωρίσαμε. Θέλω να μου γράψεις τραγούδια, γιατί θέλω να της κάνω τώρα κάτι διαφορετικό”. Του στέλνω το πρώτο τραγούδι. Ήταν το “Διαζύγιο”, η “Παράγραφος 62”. Ένα συγκλονιστικό κομμάτι, το οποίο, για να πάρω τα μέτρα και να μη γίνω ρεζίλι στους δικηγόρους, τα πήρα από το δικό μου διαζύγιο», αφηγήθηκε.

Η Εύη Δρούτσα υποστήριξε ότι, στις περιόδους κατά τις οποίες το ζευγάρι απομακρυνόταν, η Άννα Βίσση ήταν εκείνη που συνήθως έκανε την πρώτη κίνηση για να αποκατασταθεί η επικοινωνία. «Αυτή που έκανε πάντα την πρώτη κίνηση ήταν η Άννα. Με παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Έγραψα το “Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική” και με παίρνει. “Τι πάει να πει ‘με αγάπη φιλική’; Να μου το αλλάξεις”. “Νίκο”, λέω, “άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Δεν το αλλάζω”. “Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καρβέλας”. “Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω”. Και το έβαλα όπως ήθελα», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο, όπως υποστήριξε, αποτύπωνε τη στενή επικοινωνία που εξακολουθούσαν να έχουν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας ακόμη και σε περίοδο χωρισμού. «Με την Άννα, λοιπόν, που κάναμε παρέα εδώ, είχε μια σχέση τότε, πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε. Μούγκα αυτή, μούγκα ο Νίκος. Πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο η Άννα. Της λέω: “Έχετε χωρίσει με τον Νίκο, πού μένεις;”. Και γυρνάω και της λέω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ: “Άννα, πάμε τώρα στην εταιρεία να μιλήσουμε για τον δίσκο. Έχει τελειώσει, έτσι;”. “Ναι, ναι”, μου λέει, “ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό”. Τη χάνω κάποια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Λέω: “Βρε παιδιά, πού πήγε η Άννα;”. “Είναι σε αυτό το δωμάτιο”, μου λένε. Πάω και μιλούσε με τον Νίκο. Της έκανα νοήματα. Της λέω: “Είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο τηλέφωνο με τίποτα. Εσύ τον πήρες για να σου πει τι να γράψεις στο εξώφυλλο”», ανέφερε.

Η Εύη Δρούτσα πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».