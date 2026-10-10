ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν – Θύελλα αντιδράσεων

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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009. Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι η εκτέλεση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου και θα γίνει από εκτελεστικό απόσπασμα, θα μεταδιδόταν δημόσια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, τον ΟΗΕ, θρησκευτικούς φορείς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποστηρίζει την επιβολή της θανατικής ποινής στον Χασάν, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση.

«Το εξετάζουν, αλλά θα εκτελεστεί», είπε ο Τραμπ. «Πραγματικά δεν με νοιάζει πώς θα φύγει, αρκεί να φύγει».

Ο Χασάν πρόκειται να εκτελεστεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Φορτ Χουντ του Τέξας, όπου το 2009 πυροβόλησε και σκότωσε 13 ανθρώπους. Εάν πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, θα πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από αμερικανικό στρατιωτικό απόσπασμα από το 1945.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ζωντανή μετάδοση

Αξιωματούχος του Πενταγώνου είχε δηλώσει την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η εκτέλεση θα μεταδιδόταν ζωντανά.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε επίσης δηλώσει ότι «θα φροντίσουμε ώστε ο κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει, ώστε να είναι δημόσιο».

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Πενταγώνου στο X, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι «ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις».

The “Christian” Pete Hegseth wants Americans to be able to watch a live execution on national TV. “So he’s gonna get a firing squad of soldiers, as it should be, and we’ll make sure that people are able to watch it, that it’s public.” https://t.co/Qye1ct7vsr — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 8, 2026

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε περισσότερο επιφυλακτικός. Ερωτηθείς για το θέμα την Παρασκευή, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «αν πράγματι πρόκειται να συμβεί».

Ο Βανς χαρακτήρισε τον Χασάν δράστη «της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανικό έδαφος εκτός της 11ης Σεπτεμβρίου», κατά την άποψή του, αλλά πρόσθεσε ότι εάν η εκτέλεση μεταδοθεί ζωντανά, ο ίδιος «δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει».

«Οι δημόσιες εκτελέσεις είναι αυτό που κάνουν οι τζιχαντιστές»

Οι αντιδράσεις έχουν ξεπεράσει τις κομματικές γραμμές.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Όστιν Σκοτ δήλωσε ότι υποστηρίζει την εκτέλεση του Χασάν, αλλά όχι τη δημόσια μετάδοσή της.

«Η ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων είναι αυτό που κάνουν οι τζιχαντιστές. Η Αμερική είναι καλύτερη από αυτό», ανέφερε.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι ο Χασάν πρέπει να «αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», αλλά χαρακτήρισε τις δημόσιες εκτελέσεις πρακτική που παραπέμπει στο Ιράν και τους Ταλιμπάν.

«Αυτό είναι με το οποίο θέλουμε να συνδεόμαστε;», διερωτήθηκε.

Παρέμβαση του ΟΗΕ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε στο AFP ότι η ζωντανή μετάδοση μιας εκτέλεσης ισοδυναμεί με δημόσια εκτέλεση και «θα παραβίαζε την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων».

Ο αρχιεπίσκοπος Πολ Κόκλι, πρόεδρος της Συνόδου Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, χαρακτήρισε το σχέδιο «βάρβαρη προώθηση μιας κουλτούρας θανάτου» και ζήτησε να επανεξεταστεί.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε επίσης την προοπτική της μετάδοσης, υποστηρίζοντας ότι η θανατική ποινή αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η ζωντανή μετάδοση «θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη σκληρότητα».

Σύμφωνα με την οργάνωση, τουλάχιστον 17 δημόσιες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως το 2025, έξι στο Αφγανιστάν και 11 στο Ιράν.

Σιωπή από YouTube, Meta και X

YouTube, Meta και X δεν σχολίασαν αν θα επέτρεπαν τη μετάδοση της εκτέλεσης μέσω των πλατφορμών τους.

Το TikTok παρέπεμψε στην πολιτική του που απαγορεύει την προβολή «γραφικών περιστατικών και βίας», μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση ανθρώπου που πυροβολείται.

Η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 1961, όταν ο Τζον Μπένετ απαγχονίστηκε για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας. Σύμφωνα με το Death Penalty Information Center, ο αμερικανικός στρατός έχει εκτελέσει 135 στρατιωτικούς από το 1916.

The US will livestream the Army’s upcoming firing squad execution of Nidal Hasan, a gunman who killed 13 people at the Fort Hood military base in 2009, the Pentagon said, in what would be an unprecedented ‌broadcast of a US execution https://t.co/kH8MUtYLW3 https://t.co/OhMBSNUChO — Reuters (@Reuters) October 9, 2026

Η επίθεση στο Φορτ Χουντ

Ο Νιντάλ Χασάν σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες στην επίθεση του 2009. Δώδεκα από τους νεκρούς και 30 από τους τραυματίες ήταν στρατιωτικοί.

Αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα ο Χασάν να μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του ανέλαβε ο ίδιος την υπεράσπισή του, αλλά δεν κάλεσε μάρτυρες, δεν κατέθεσε και δεν επιχείρησε να αρνηθεί τις κατηγορίες. Στρατοδικείο τον καταδίκασε σε θάνατο το 2013.

Οι διορισμένοι συνήγοροί του είχαν εκφράσει τότε ανησυχίες ότι ο ίδιος επιδίωκε την εκτέλεσή του.

Κατά τη δίκη παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία ότι ήταν αντίθετος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και ότι είχε επικοινωνήσει διαδικτυακά με τον ριζοσπάστη κληρικό Ανουάρ αλ-Αουλάκι, Αμερικανό πολίτη που αργότερα σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα με drone στην Υεμένη.