Υεμένη: Ο πρωθυπουργός καταδικάζει τους Χούθι ως «εγκληματίες» – «Δρουν για λογαριασμό του Ιράν»

Ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας την ένοπλη οργάνωση «χρεοκοπημένη» και κατηγορώντας την ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ιράν.
«Δρουν για λογαριασμό του Ιράν» – Η καταγγελία Ζιντάνι για τους Χούθι
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάγια Ζιντάνι χαρακτήρισε «έγκλημα» την απόπειρα των Χούθι να πλήξουν το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ.
Όπως ανέφερε, το περιστατικό αποκαλύπτει «την πραγματική φύση της πολιτοφυλακής των Χούθι, μιας τρομοκρατικής οργάνωσης».
Ο Ζιντάνι κατηγόρησε επίσης τους Χούθι, γνωστούς και ως Ανσάρ Αλλάχ, δηλαδή «Υποστηρικτές του Θεού», ότι δρουν για λογαριασμό του Ιράν.
استهداف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية تعبير واضح عن حالة الإفلاس التي تعيشها مليشيا الحوثي الإرهابية وعجزها عن مواجهة صمود شعبنا وبسالة أبطال قواتنا المسلحة، الذين يقفون اليوم بثبات وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، دفاعاً عن الوطن والدولة ومؤسساتها،
وإن هذه الجرائم تكشف مجددًا حقيقة مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية، كما حدث لمطار الملك خالد في الرياض مؤخرًا، في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن ما تمارسه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة، ما يؤكد أنها لا تقيم وزناً لحياة الأبرياء ولا القوانين والأعراف الدولية.
وإذ ندين هذه الجرائم، ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحوها والعمل على إيقاف العبث الإيراني بأمن المنطقة ومصالح العالم .
نحيّي انتصارات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة وكل أبناء شعبنا اليمني الصامد، ونؤكد أن ممارسات الحوثي لن تكسر إرادة اليمنيين، ولن توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط سلطة الحكومة على كامل التراب الوطني.
وسيظل اليمنيون، بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ، أكثر عزماً على تحقيق تطلعاتهم وبناء وطن ينعم بالأمن والاستقرار .
— د.شائع الزنداني (@Shaya_Zindani) October 9, 2026
Καταγγέλλει επιθέσεις σε αμάχους και κρίσιμες υποδομές
Ο Ζιντάνι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία αποτελούν ένδειξη, όπως είπε, της «χρεοκοπίας» των Χούθι και της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.
Παράλληλα, επαίνεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τη στήριξη που λαμβάνουν από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.
Αναφερόμενος ειδικά στην πρόσφατη απόπειρα πλήγματος κατά του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ, κατηγόρησε τους Χούθι ότι στοχεύουν αμάχους και ζωτικής σημασίας υποδομές, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αποσπάσουν την προσοχή από τις παραβιάσεις και τα εγκλήματα που, όπως υποστήριξε, διαπράττουν εδώ και χρόνια εις βάρος των Υεμενιτών «στην υπηρεσία των ιρανικών συμφερόντων στην περιοχή».
Ο πρωθυπουργός κάλεσε ακόμη τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να εργαστεί για τον τερματισμό αυτού που χαρακτήρισε «ιρανική παρέμβαση» στην ασφάλεια της περιοχής και στα διεθνή συμφέροντα, ενώ τόνισε ότι οι ενέργειες των Χούθι δεν πρόκειται να ανακόψουν, όπως είπε, την προσπάθεια αποκατάστασης των κρατικών θεσμών και της εξουσίας της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Υεμένη.