Υεμένη: Ο πρωθυπουργός καταδικάζει τους Χούθι ως «εγκληματίες» – «Δρουν για λογαριασμό του Ιράν»

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Ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας την ένοπλη οργάνωση «χρεοκοπημένη» και κατηγορώντας την ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ιράν.

«Δρουν για λογαριασμό του Ιράν» – Η καταγγελία Ζιντάνι για τους Χούθι

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάγια Ζιντάνι χαρακτήρισε «έγκλημα» την απόπειρα των Χούθι να πλήξουν το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό αποκαλύπτει «την πραγματική φύση της πολιτοφυλακής των Χούθι, μιας τρομοκρατικής οργάνωσης».



Ο Ζιντάνι κατηγόρησε επίσης τους Χούθι, γνωστούς και ως Ανσάρ Αλλάχ, δηλαδή «Υποστηρικτές του Θεού», ότι δρουν για λογαριασμό του Ιράν.

Καταγγέλλει επιθέσεις σε αμάχους και κρίσιμες υποδομές

Ο Ζιντάνι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία αποτελούν ένδειξη, όπως είπε, της «χρεοκοπίας» των Χούθι και της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Παράλληλα, επαίνεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τη στήριξη που λαμβάνουν από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.

Αναφερόμενος ειδικά στην πρόσφατη απόπειρα πλήγματος κατά του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ, κατηγόρησε τους Χούθι ότι στοχεύουν αμάχους και ζωτικής σημασίας υποδομές, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αποσπάσουν την προσοχή από τις παραβιάσεις και τα εγκλήματα που, όπως υποστήριξε, διαπράττουν εδώ και χρόνια εις βάρος των Υεμενιτών «στην υπηρεσία των ιρανικών συμφερόντων στην περιοχή».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε ακόμη τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να εργαστεί για τον τερματισμό αυτού που χαρακτήρισε «ιρανική παρέμβαση» στην ασφάλεια της περιοχής και στα διεθνή συμφέροντα, ενώ τόνισε ότι οι ενέργειες των Χούθι δεν πρόκειται να ανακόψουν, όπως είπε, την προσπάθεια αποκατάστασης των κρατικών θεσμών και της εξουσίας της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Υεμένη.