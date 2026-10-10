Σχολικές εκδρομές: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τη γραφειοκρατία και τις ευθύνες – Τι διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Παρά τις διευκρινίσεις που έδωσε το υπουργείο Παιδείας για την οργάνωση και την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκφράζουν επιφυλάξεις για το ισχύον πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια και αυξημένες ευθύνες για τους εκπαιδευτικούς.

Η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος, που εκδόθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, προβλέπει ορισμένες αλλαγές στις διαδικασίες. Ωστόσο, τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) όσο και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) υποστηρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζονται τα βασικά προβλήματα που έχουν επισημάνει.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας τόνισε, σε δηλώσεις της την Παρασκευή, ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση καταρτίστηκε με βασικά κριτήρια την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες οργάνωσης των εκδρομών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που έχει λάβει το υπουργείο μετά την έκδοση της εγκυκλίου, οι νέες διευκρινίσεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση των διαδικασιών.

Υπουργείο Παιδείας: «Προέχει η ασφάλεια»

Στους στόχους της Υπουργικής Απόφασης αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ανδρέας Νιγιάννης, διευθυντής Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως εξήγησε, η απόφαση αποσκοπεί στο «να μπει τάξη σε ένα χαοτικό πεδίο δράσης», ενώ ενσωματώνει προτάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίες προέκυψαν από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ο κ. Νιγιάννης αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, επισημαίνοντας πως η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα αναδείξει ενδεχόμενες αδυναμίες.

«Όλα θα κριθούν στην εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις μέσα από εισηγήσεις και παρατηρήσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση κινείται προς τη «θετική κατεύθυνση».

«Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα και την ευθύνη που έχουμε ως εκπαιδευτικοί όταν συνοδεύουμε παιδιά», πρόσθεσε.

Απαντώντας στην κριτική για τη γραφειοκρατική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, υποστήριξε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργούν ως πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας.

«Θεωρώ ότι προέχει η ασφάλεια. Και όσο περισσότερες διαδικασίες βάζουμε, τόσο περισσότερες δικλείδες ασφαλείας δημιουργούμε», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για την οργάνωση των εκδρομών, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για νέα διαδικασία, αλλά για υφιστάμενη πρακτική που πλέον συνοδεύεται από την τήρηση πρακτικών.

«Επιτροπές για τις εκδρομές υπήρχαν πάντα στα σχολεία. Ήταν κάτι που γινόταν. Απλώς τώρα γράφονται πρακτικά», σημείωσε.

Όσον αφορά το αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων μεταφορέων, εξήγησε ότι πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει και στις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, πέραν του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν αναλαμβάνουν την οργάνωση και τη συνοδεία σχολικών δράσεων, επισημαίνοντας ότι «διακινδυνεύουν πολλά πράγματα, από τη δουλειά τους, από τη ζωή τους, από τη διάθεσή τους, από την ψυχική τους οδύνη για να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις».

«Αν δεν ήταν ο επαγγελματισμός και το μεράκι των εκπαιδευτικών, δεν θα γίνονταν εκδρομές. Από εκεί και πέρα, ο συνοδός έχει ευθύνες», κατέληξε.

ΔΟΕ: «Η μεγάλη γραφειοκρατία παραμένει»

Διαφορετική είναι η εκτίμηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τις αλλαγές που εισάγει η διευκρινιστική εγκύκλιος.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι βελτιώσεις είναι περιορισμένες και δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώνονται οι σχολικές εκδρομές.

«Δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις η διευκρινιστική εγκύκλιος», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι προβλέπεται η δήλωση των εκδρομών μία φορά τον χρόνο και περιορίζονται οι περιπτώσεις πρόσθετης ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων. Ωστόσο, όπως τόνισε, «η μεγάλη γραφειοκρατία παραμένει».

Ο κ. Βουρδουμπάς εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη δυνατότητα των σχολείων να προγραμματίζουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αρκετούς μήνες νωρίτερα.

«Φαίνεται σαν οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις εγκυκλίους να μην έχουν εικόνα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σχολείο δεν μπορεί εύκολα να προγραμματίσει από τον Οκτώβρη τι θα κάνει τον Μάιο», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι καλούνται να λογοδοτούν ακόμη και για ζητήματα που δεν μπορούν να ελέγξουν άμεσα.

Όπως ανέφερε, προβλέπεται «ο εκπαιδευτικός να λογοδοτεί ακόμα και για το αν είναι εντάξει ο χώρος (σ.σ. που επισκέπτεται το σχολείο), αν είναι εντάξει το λεωφορείο, αν ο οδηγός του λεωφορείου τρέχει γρήγορα ή δεν συμπεριφέρεται σωστά».

«Είναι πράγματα τα οποία προφανώς και απασχολούν τον εκπαιδευτικό, αλλά δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος και γι’ αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους χώρους που επισκέπτονται οι μαθητές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, η συντριπτική πλειονότητα των χώρων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν σχολικές δραστηριότητες είναι ιδιωτικοί. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση συγκέντρωσης εγγράφων που αφορούν τις άδειες λειτουργίας και την πυρασφάλεια.

«Οι δημόσιοι χώροι που μπορούμε να πάμε είναι ελάχιστοι», επισήμανε.

Ο κ. Βουρδουμπάς ανέφερε ακόμη ότι, με βάση την εικόνα που έχει σχηματίσει η Ομοσπονδία, σημαντικός αριθμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγει, σε πρώτη φάση, να πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σε κοντινούς προορισμούς και περιπάτους, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση με λεωφορείο.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι οι εκδρομές αποτελούν σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής και ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί σύντομα λύση στα προβλήματα που έχουν ανακύψει.

ΟΛΜΕ: «Ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν»

Ανάλογες επιφυλάξεις διατύπωσε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν», σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών επιμένουν, επομένως, στην ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αποσαφήνιση των ευθυνών κατά την οργάνωση και πραγματοποίηση των εκδρομών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη διαφάνεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών με βάση τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου.