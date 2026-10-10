Τραμπ: Ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ – Δεν απάντησε στην κριτική Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στην κριτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ένδειξη αδυναμίας και παράτασης του πολέμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική.
  • Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται συγκεκριμένα το ντίζελ που πρόκειται να προμηθεύσει η Ρωσία, αναφέροντας πως «τεράστιες ποσότητες πετρελαίου έρχονται στη χώρα μας».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να σχολιάσει την κριτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συμφωνία, απαντώντας σύντομα «Εντάξει, ας προχωρήσουμε» όταν ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για τον Ουκρανό πρόεδρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμφωνία που αφορά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας την κριτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο UNN.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική και αναφέρθηκε σε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου που, όπως είπε, θα φτάσουν στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται συγκεκριμένα το ντίζελ που πρόκειται να προμηθεύσει η Ρωσία.

«Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου έρχονται στη χώρα μας. Και, ειλικρινά, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ.

Η αντίδραση στην κριτική Ζελένσκι

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ρωτήθηκε και για δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, σύμφωνα με το UNN, χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Ρωσία ένδειξη αδυναμίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά ρώτησε ποιος είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. Όταν ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για τον Ουκρανό πρόεδρο, απάντησε σύντομα: «Εντάξει, ας προχωρήσουμε».
Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στην κριτική του Ζελένσκι.

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