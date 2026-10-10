Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/10) – Επιστροφή στη δράση για τα εθνικά πρωταθλήματα

Τα παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της Super League, τα ματς για την GBL, οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:40 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:35 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
12:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Sprint (Μηχανοκίνητα)
13:00 Magenta Sport 6 | Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP Masters 1000)
14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο (WTA 1000)
14:30 Novasports Premier League | Άρσεναλ – Λιντς (Premier League)
14:30 Magenta Sport 5 | DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 1ος Αγώνας (DTM)
14:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (ATP Masters 1000)
14:30 Magenta Sport 2 | Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ (EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο (LaLiga)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Περιστέρι Betsson – Ηρακλής (Stoiximan GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Τζένοα – Φιορεντίνα (Serie A)
16:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Qualifying (Μηχανοκίνητα)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Μαρούσι – Μύκονος Betsson (Stoiximan GBL)
16:00 Mega News | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Πόλο)
16:30 Novasports Extra 2 | Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Μάιντς – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD | Χόφενχαϊμ – Αμβούργο (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Μπόρνμουθ (Premier League)
17:00 Novasports Start | Ίπσουιτς – Φούλαμ (Premier League)
17:00 Novasports 6HD | Σάντερλαντ AFC – Μπράιτον (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Μπόλτον – Στόουκ (EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων (Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
17:30 ΣΚΑΪ | Άρης – ΑΕΚ (Stoiximan GBL)
17:30 Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Σάντα Κλάρα (Liga Portugal)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Μόλντε (EHF European League)
19:00 Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα (Cyprus League)
19:00 Magenta Sport 1 | Ίντερ – Πάρμα (Serie A)
19:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκός Aktor (Stoiximan GBL)
19:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Αστέρας Aktor – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30 Novasports 3HD | Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Χετάφε (LaLiga)
19:30 Magenta Sport 1 League | ΑΕΚ – ΟΦΗ (Stoiximan Super League)
19:45 Novasports Start | Φέγενορντ – Άλκμααρ (Eredivisie)
20:00 Magenta Sport 2 | Μαρίτιμο – Πόρτο (Liga Portugal)
20:30 Magenta Sport 4 | Μπελεντίγιεσι – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Super Cup Βόλεϊ Γυναικών)
21:30 Novasports 4HD | Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Φροζινόνε (Serie A)
22:00 Novasports 2HD | Άγιαξ – Ναϊμέγκεν (Eredivisie)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (LaLiga)