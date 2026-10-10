Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Βέρντερ «σόκαρε» την Ντόρτμουντ, η Σπόρτινγκ έκανε ανατροπή και η Μάλαγα σώθηκε στο 90+3’ – Δείτε τα γκολ

Μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις, ανατροπές και δραματικά φινάλε εκτυλίχθηκε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την Ντόρτμουντ να βλέπει τη νίκη να… γλιστρά μέσα από τα χέρια της απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης.

Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει κριθεί υπέρ της Ντόρτμουντ, οι Βεστφαλοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Βέρντερ Βρέμης, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Ντόρτμουντ δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις για μεγάλο διάστημα, όμως η είσοδος του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο 72ο λεπτό, αντί του Μάρσελ Ζάμπιτσερ, συνέπεσε με την επιθετική της αφύπνιση. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και μέσα σε πέντε λεπτά έδειξαν να παίρνουν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Σβένσον άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 80’, ενώ ο Σλότερμπεκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 85’, βάζοντας τις βάσεις για ένα ιδανικό φινάλε για τους γηπεδούχους.

Η Βέρντερ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Ρέις μείωσε στο 88’ και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, πριν οι φιλοξενούμενοι ολοκληρώσουν την επιστροφή τους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και αφήνοντας άναυδους τους γηπεδούχους.

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Στη La Liga, η αναμέτρηση της Μάλαγα με την Εσπανιόλ κρίθηκε στις καθυστερήσεις, με τους γηπεδούχους να αποφεύγουν την ήττα χάρη σε ένα γκολ στο τρίτο λεπτό του επιπλέον χρόνου.

Η Εσπανιόλ είχε πάρει το προβάδισμα στο 13ο λεπτό με τον Θαραγόθα και διαχειριζόταν το υπέρ της αποτέλεσμα για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, έχοντας φτάσει μια ανάσα από ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο.

Η Μάλαγα, όμως, πίεσε μέχρι το τέλος και δικαιώθηκε στο 90+3’, όταν ο Αντριάνο Νίνιο βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

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Στη Γαλλία, η Λανς έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 2-1 της Λυών στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 36ο λεπτό με τον Σοτοκά, ενώ στο 77’ ο Ουντόλ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της τελικής ευθείας.

Η αποβολή του Ουντόλ με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 84’, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα, έδωσε νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Η Λυών εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και μείωσε μόλις ένα λεπτό αργότερα με τον Μερά, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-1 πανηγύρισε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στην Μπράγκα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη στο αρχικό σχήμα, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 41ο λεπτό, ο Ρουί Σίλβα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας στην Μπράγκα το προβάδισμα με 1-0.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τη Σπόρτινγκ να αυξάνει την πίεσή της και να βρίσκει την ισοφάριση στο 66’. Ο Λουίς Σουάρες αξιοποίησε την ασίστ του Ιρανκούντα και έκανε το 1-1, δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Πέντε λεπτά αργότερα, η ανατροπή ολοκληρώθηκε, όταν ο Μπερνάρντο Φόντες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, διαμορφώνοντας το 1-2. Το τελικό 1-3 διαμορφώθηκε στο 82’ από τον Σαλαζάρ, μετά την πάσα του Ζένι Κατάμο, σφραγίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο για τη Σπόρτινγκ.