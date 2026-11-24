Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μπρέντφορντ επικράτησε με 4-0 της Έβερτον για την 11η αγωνιστική της Premier League, ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς, έναν λιγότερο από την πέμπτη Μπόρνμουθ. Οι Λονδρέζοι απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο, ενώ από το 40ό λεπτό αγωνίστηκαν με παίκτη περισσότερο.

Πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Λιούς-Πότερ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών. Άνοιξε το σκορ στο 23′ και στο 25′ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη για την Έβερτον στο 40′, όταν ο Ταρκόφσκι αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπρέντφορντ αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και διεύρυνε το σκορ. Ο Γιάνελτ σημείωσε το 3-0 στο 67′, ενώ ο Καρβάλιο βρήκε δίχτυα στο 90′, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Με αυτή τη νίκη, η Μπρέντφορντ έφτασε τους 17 βαθμούς και διατηρήθηκε σε απόσταση ενός βαθμού από την πρώτη πεντάδα. Αντίθετα, η Έβερτον παρέμεινε στους 16 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αγώνας Σκορ Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 1-1 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ 0-0 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 Τσέλσι – Λιντς 1-4 Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας 3-2 Τότεναμ – Ίπσουιτς 2-0 Νιούκαστλ – Άρσεναλ 2-2 Χαλ – Μπράιτον 2-0 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0 Μπρέντφορντ – Έβερτον 4-0

Η βαθμολογία της Premier League (11 αγώνες)