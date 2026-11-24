Ο Jean ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από το GNTM 7, στο νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μόδας του Star, παρά τις εκτιμήσεις των συμπαικτών του ότι εκτός παιχνιδιού θα έμενε η Άννα. Την ίδια στιγμή, η Καρολίνα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στην τελευταία της λήψη, κατακτώντας την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία για την επόμενη δοκιμασία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Η τελευταία λήψη που έδωσε τη νίκη στην Καρολίνα

Η Καρολίνα αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ξεσπάσει σε κλάματα. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του σετ δεν είχε την επιθυμητή εξέλιξη, η 10η και τελευταία λήψη της άλλαξε την εικόνα.

Στο συγκεκριμένο concept, η διαγωνιζόμενη πραγματοποίησε ένα άλμα στον αέρα, με κίνηση που παρέπεμπε σε βολεϊμπολίστρια η οποία επιχειρεί να κάνει σερβίς στο φεγγάρι. Το αποτέλεσμα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους κριτές, οι οποίοι στάθηκαν στο αθλητικό σώμα, το προφίλ και τη συνολική παρουσία της στη φωτογραφία.

Βλέποντας τη λήψη, η Anastazja σχολίασε: «Ωραία, μια χαρά, δεν έπιασε το ντισαβαντάζ μου».

Από την πλευρά της, η Μπέττυ Μαγγίρα συνεχάρη την Καρολίνα για την προσπάθειά της, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει κάτι να διορθώσεις».

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία δήλωσε: «Σε αυτό το editorial, για μένα, αν ήμουν πελάτης, εγώ θα αγόραζα εσένα».

Στη διεκδίκηση της καλύτερης φωτογραφίας βρέθηκε και ο Γιάννης, ο οποίος απέσπασε θετικά σχόλια για τη συνέπειά του στο concept και τη συνεργασία του με τον φωτογράφο. Οι κριτές αναγνώρισαν τη ρεαλιστικότητα, την ένταση και τα στοιχεία μόδας που συνδύαζαν οι δύο φωτογραφίες, επιλέγοντας τελικά εκείνη της Καρολίνας.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε συγκίνηση στη διαγωνιζόμενη, η οποία αποκάλυψε ότι είχε ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες της, καθώς θεωρούσε δεδομένη την αποχώρησή της.

Μετά τη νίκη της, δήλωσε ότι πλέον «πατάει γκάζι και δεν το αφήνει», ενώ παραδέχτηκε πως είχε την αίσθηση ότι αρκετοί περίμεναν να τη δουν να αποχωρεί.

Οι κριτές χρησιμοποίησαν την περίπτωσή της ως παράδειγμα για τη σημασία της προσπάθειας μέχρι το τέλος της φωτογράφισης, τονίζοντας πως «το τελευταίο κλικ μπορεί να σας σώσει».

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Οι διαφωνίες για τη φωτογραφία και τα σχόλια της Άννας

Η απόφαση των κριτών δεν βρήκε σύμφωνους όλους τους διαγωνιζόμενους. Η Άννα εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της, υποστηρίζοντας ότι η φωτογραφία της Καρολίνας παρουσίαζε τεχνικά προβλήματα και δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του concept.

«Μάλλον είμαι τυφλή», σχολίασε αρχικά, ενώ απευθυνόμενη στους υπόλοιπους παίκτες πρόσθεσε: «Παιδιά, είναι όλα λάθος».

Στη συνέχεια, μιλώντας στην κάμερα, ανέλυσε τις ενστάσεις της:

«Ήταν τραγική η λήψη της. Δεν ξέρω τι έβλεπαν οι κριτές. Φωτογραφικά δεν φαίνεται το πρόσωπό της. Δεν την είδα κι από κοντά, βέβαια, αλλά νομίζω φαινόταν άσπρο. Αυτό φωτογραφικά είναι λάθος. Τα πόδια της, πέρα από τον ποπό της που έχει απίστευτο… Το ξέρουμε όλοι ότι έχει απίστευτο… Η Καρολίνα δεν χρειάζεται να το βλέπουμε σε κάθε φωτογραφία και να είναι φουλ σέξι κάθε φορά. Τα πόδια της ήταν λάθος, ήταν οριακά για το δικό μου κόνσεπτ. Ήταν όλα λάθος».

Αντίθετη άποψη εξέφρασε η Σοφία, η οποία αναγνώρισε την προσπάθεια της Καρολίνας, λέγοντας: «Μας έβαλε τα γυαλιά. Όλοι περιμέναμε να μην έχει λήψη».

Η νικήτρια της δοκιμασίας δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, συνδέοντάς το και με τα σχόλια που είχαν προηγηθεί εις βάρος της.

«Αισθάνομαι απίστευτη χαρά μέσα μου. Είμαι και ικανοποιημένη γιατί κλείνουν και κάποια στόματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μεταξύ των διαγωνιζομένων υπήρξαν συζητήσεις για τη διαχείριση του επόμενου disadvantage και το ενδεχόμενο να επηρεαστούν συγκεκριμένοι παίκτες.

Η Καρολίνα απάντησε στις αιχμές μέσα στο σπίτι

Πέρα από τη φωτογράφιση, η Καρολίνα τοποθετήθηκε και για τις σχέσεις της με τους υπόλοιπους παίκτες του GNTM.

Απέρριψε την άποψη ότι επιλέχθηκε επειδή είναι «πιο αδύναμη μοντελικά», αποδίδοντας τέτοιου είδους σχόλια σε παρεξηγήσεις και προσωπικά κόμπλεξ.

Όπως εξήγησε, δεν έχει πρόβλημα με κανέναν από τους συμπαίκτες της, ωστόσο θεωρεί ότι ορισμένοι στρέφονται εναντίον της χωρίς λόγο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην Anastazja, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι παρατηρήσεις της αφορούν γενικότερα συμπεριφορές που έχει συναντήσει μέσα στο παιχνίδι.

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν ορισμένα ζευγάρια στη δοκιμασία, υποστήριξε ότι της φάνηκε πως είχαν τοποθετηθεί «λίγο επίτηδες». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν περιμένει υποστήριξη από συγκεκριμένα πρόσωπα που, όπως ανέφερε, σχολιάζουν τη συμπεριφορά της.

«Δεν χρειάζεται να εκδικούμαστε ανθρώπους, θα τους γυρίσει μόνο του», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα σχόλια που την παρουσιάζουν να μεταφέρει προσωπικές συζητήσεις άλλων διαγωνιζομένων. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο ακούστηκε η φράση: «Άμα εγώ θέλω, θα σε εκθέσω, μπορώ να πω πράγματα για σένα πολλά».

Η Καρολίνα αρνήθηκε ότι διέδωσε ανυπόστατες πληροφορίες, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό κατά το οποίο η Άννα έκανε μασάζ στον Ακύλλα, ενώ η Σταυρούλα έδειξε να ενοχλείται.

Όπως εξήγησε, η αντίδραση της Σταυρούλας τής έδωσε την εντύπωση μιας «ψιλοζήλιας», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποστήριξε πως υπάρχει κάτι περισσότερο ανάμεσα στους δύο παίκτες.

«Κι εμένα δεν μου αρέσει αυτό, γιατί τώρα θα με βγάλουν εμένα κουτσομπόλα, κατίνα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα με βγάλουν», είπε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τις κατηγορίες.

Η Καρολίνα ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις ή σε διαδικασία αντεκδίκησης με τους συμπαίκτες της.

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Η αποχώρηση του Jean και η αντίδραση της Σταυρούλας

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της αποχώρησης του Jean από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προκαλώντας έκπληξη στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι περίμεναν ότι από το παιχνίδι θα έφευγε η Άννα.

Οι κριτές αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τον παίκτη, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της Σταυρούλας, με την οποία ο Jean είχε αναπτύξει στενή φιλία από τις πρώτες ημέρες του διαγωνισμού.

Ο Jean, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, μίλησε για όσα έζησε στο παιχνίδι και ξεχώρισε τη γνωριμία του με τη Σταυρούλα.

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«Δεν ξέρω πώς να νιώσω. Έχω πάθει σοκ. Η πιο δυνατή ανάμνηση που έχω από το παιχνίδι είναι η πρώτη μέρα στην audition, όταν βρέθηκα με τη Σταυρούλα. Κοιταχτήκαμε και γίναμε έτσι. Νιώθω ότι όλο το παιχνίδι για μένα είναι αυτή η φιλία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό που έζησα», ανέφερε.

Η Σταυρούλα δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα, εκφράζοντας την έντονη συναισθηματική φόρτισή της.

«Εντάξει, δεν πιστεύω καν ότι θα φύγει ο Jean. Μας κάνει κάποιος πλάκα. Μας κοροϊδεύουν κι εγώ το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Έχω δώσει ένα κομμάτι της ψυχής μου σε αυτόν τον άνθρωπο κι αυτός σ’ εμένα», δήλωσε.

Την αποχώρηση σχολίασε και ο Ακύλλας, ο οποίος υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα υπενθύμισε στους διαγωνιζόμενους πόσο απαιτητική είναι πλέον η συνέχεια.

«Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό όλο αυτό το παρεάκι. Ήταν ένα ξύπνημα για μένα να καταλάβω ότι δεν παίζουμε. Είναι η τελική ευθεία, η τελική ανάσα και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Anastazja περιορίστηκε σε μία σύντομη αναφορά: «Πονάει πολύ που φεύγει ο Jean».

Η Άννα, η οποία παρέμεινε στον διαγωνισμό, παραδέχτηκε ότι αισθάνεται βάρος για την εξέλιξη αυτή. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι ενδέχεται να αλλάξουν τη στάση τους απέναντί της, καθώς εκείνη συνέχισε στο παιχνίδι, ενώ ο φίλος τους αποχώρησε.

Πριν αποχαιρετήσει οριστικά τους συμπαίκτες του, ο Jean αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο GNTM και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους συνεχίζουν.

«Νιώθω πραγματικά ότι φεύγω με γεμάτη την ψυχή. Απλά θα πρέπει να το αποδεχτώ και, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Στα παιδιά που έμειναν εδώ θα πω: Μείνετε δυνατοί. Πολεμήστε σκληρά και ο καλύτερος θα κερδίσει».

Μετά την αποχώρησή του, οκτώ διαγωνιζόμενοι παραμένουν στο GNTM 7. Η Καρολίνα εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη δοκιμασία χάρη στην ασυλία που κέρδισε, ενώ οι υπόλοιποι επτά συνεχίζουν χωρίς την αντίστοιχη προστασία.