Η Χαρά ζητά από τον παππού της να μεσολαβήσει για να δοθεί μετάθεση στον Νάσο και ολόκληρο το Χαμπέικο γίνεται άνω κάτω στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Νάσος επιστρέφει με άδεια στο σπίτι των Χαμπέων. Κι ενώ όλοι ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν, παράλληλα, του ετοιμάζουν και μια έκπληξη: έχουν μεσολαβήσει για τη μετάθεσή του στην Αθήνα.

Το πρόβλημα είναι πως έχουν μεσολαβήσει σχεδόν οι πάντες. Όταν τα βύσματα θα τσακωθούν μεταξύ τους και ο Νάσος μείνει επί ξύλου κρεμάμενος, ο Βαγγέλης αποφασίζει να απευθυνθεί σε έναν παλιό του γνώριμο: τον αρχιλοχία Τιμόθεο Βασκαλούπα (Δρόσος Σκώτης).

Μόνο που ο Βασκαλούπας θα τους βγει λιγάκι… διαφορετικός απ’ όσο τον περίμεναν. Κι ενώ όλοι παλεύουν να καλοπιάσουν τον Βασκαλούπα, ο Σάββας πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή του Νάσου και τον χωρισμό της Σάντρας!

Πολλά τα χτυπήματα της μοίρας για τον Σάββα

Ο Χαμπέας και η μετάθεση του Νάσου

Αρχιλοχίας Τιμόθεος Βασκαλούπας!

Βαγγελάκης ή αλλιώς κομάντο τσέπης!!

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