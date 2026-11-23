Με αφορμή τον γάμο της Μάιλι Σάιρους και την ιστορία του αρραβώνα της, η Μαρία Ηλιάκη το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, περιέγραψε μέσα από την εκπομπή της, το πώς είχε πάει μαζί με τον σύζυγό της για να πάρουν το δαχτυλίδι με το οποίο επισημοποίησαν τη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε πως: «Εγώ με τον Στέλιο νομίζω ότι δεν το κάναμε ποτέ αυτό, επίσημες προτάσεις και τέτοια. Τον πήρα από το χέρι, του λέω: “Έλα, πάμε. Πάμε να αγοράσουμε το δαχτυλίδι, γιατί έχεις αργήσει Στέλιο μου”. Κατάλαβες;».

«Ήταν Δεκαπενταύγουστος, είχαμε ξεμείνει στην Ελβετία μόνοι μας, Ζυρίχη, δεν είχαμε πάει διακοπές. Τι να κάνουμε; Τι να κάνουμε; Του λέω: “Άκου, επειδή έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν βλέπω χαΐρι, δεν πάμε να μου πάρεις το δαχτυλίδι;”. “Μα το είχα κανονίσει διαφορετικά”, μου απάντησε. “Ναι, αλλά έχεις αργήσει και εμένα με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Πάμε να το πάρουμε, να τελειώνουμε”, του είπα», εξήγησε η παρουσιάστρια στη συνέχεια.

Ακόμα, η οικοδέσποινα του «Νωρίς-Νωρίς» είπε ότι: «Περάσαμε πολύ ωραία εκείνο το απόγευμα βέβαια. Ήταν πολύ ωραία, αλλά κανένας ρομαντισμός. Αλλά εντάξει, εμείς μεταξύ μας περάσαμε καταληκτικά. Θα καθόμαστε να περιμένουμε τώρα τον Στέλιο, όχι. Μάλλον το είχε κανονίσει για πολύ μετά».