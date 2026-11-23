Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του με τίτλο «Gone Missing», ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το δημιουργικό ταξίδι της νέας του δουλειάς, το οποίο είχε ως αφετηρία την Αίγινα.

«Ένιωσα την ανάγκη να εξαφανιστώ»

Χωρίς να κρύψει πως ήρθε αντιμέτωπος με την πίεση του χώρου, πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενε, εξομολογήθηκε:

«Ένιωσα την ανάγκη να εξαφανιστώ. Λίγο νωρίς απ’ ό,τι φαίνεται, αλλά την ένιωσα. Είχα κάποιες στεναχώριες, κάποια επαγγελματικά θέματα, τα οποία δεν μου έκαναν. Και όντας καλλιτέχνης δεν μπόρεσα να το αντέξω όλο αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πάριου.

Όπως εξήγησε, αυτή η εξαφάνιση δεν ήταν φυγή, αλλά μια αναγκαία διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης και ευθύνης απέναντι στο κοινό του, που τελικά πήρε μορφή μέσα από τον τίτλο και το περιεχόμενο του νέου του δίσκου.

«Για εμένα το «Gone Missing» είναι η βοήθεια που ήθελα να πάρω από τον εαυτό μου για να ξαναβρώ την εξωστρέφειά μου. Να ξαναβρώ την ανάγκη να επικοινωνήσω κάποια πράγματα τα οποία με εκφράζουν και που νιώθω ότι μπορεί να τα έχει ανάγκη και ο κόσμος. Γιατί η μουσική είναι ευθύνη, κατά κύριο λόγο» συνέχισε ο Good Job Nicky.

«Και το γεγονός ότι εγώ μπορώ να μπω στα έγκατα της ψυχής μου, να βυθιστώ σε όλα αυτά «τα σκοτάδια» και να βγάλω κάτι που έχει φως, είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια εξαφάνιση» πρόσθεσε.

Η Αίγινα…

Στην ερώτηση για το πόσο διήρκεσε αυτή η περίοδος, παραδέχτηκε πως δεν μετρούσε τον χρόνο, υπογραμμίζοντας πως το νησί του Αργοσαρωνικού μετατράπηκε αμέσως στο καταφύγιο που του έδωσε ξανά καλλιτεχνική ανάσα, οδηγώντας τον στο να μεταφέρει εκεί και τους συνεργάτες του.

«Δεν μέτραγα, έλειψα όσο χρειάστηκε. Ένα χρόνο, δύο, δεν ξέρω. Αλλά το να γράψω κάτι κοντά στην ψυχή μου, χωρίς να φορώ το καπέλο του παραγωγού ή κάποιου άλλου καλλιτέχνη, ήταν λυτρωτικό» δήλωσε.

Η απόφασή του να βρεθεί στο νησί προέκυψε έπειτα από παρότρυνση της μητέρας του, Σοφίας Αλιμπέρτη: «Αποφασίστηκε για εμένα να πάω στην Αίγινα. Ο στενός φίλος της μητέρας μου την έπεισε να επισκεφθεί το νησί, εκείνη το ερωτεύτηκε και από τότε μου έλεγε συνεχώς “έλα να δεις πώς είναι”. Εγώ ήμουν πολύ πεσμένος εκείνη την περίοδο. Πέρασαν επτά-οκτώ μήνες, μέχρι που τελικά πήγα και βρήκα αμέσως αυτό που έψαχνα, την έμπνευσή μου. Η Αίγινα έχει άλλον αέρα, είναι το νησί των καλλιτεχνών άλλωστε. Στην αρχή πηγαινοερχόμουν, μετά σχεδόν μετακόμισα φέρνοντας μαζί τον παραγωγό και τη συνεργάτιδά μου».

Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου από τη Minos EMI (a Universal Music Company), κινείται σε ήχους alternative pop και ατμοσφαιρικής R&B.

Το νέο άλμπουμ «Gone Missing»

«Το “Gone Missing” περιέχει τον πιο ειλικρινή εσωτερικό διάλογο που έχω κάνει ποτέ με τον εαυτό μου. Αποτυπώνει την απόλυτη ετοιμότητά μου και είναι επιτέλους η ευκαιρία να συστηθώ στον κόσμο ως Νικόλας. Περιλαμβάνει εννέα τραγούδια συν ένα που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, καθώς έχει έναν άλλο σκοπό», αποκάλυψε.

Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε αποκλειστικά ο ίδιος ενώ τη μουσική συνέθεσε μαζί με τον παραγωγό του, Tom Papatanice και τη Marilena Papakyriakou, με τους οποίους συνεργάστηκε και στην παραγωγή. Στο τραγούδι «Fields Of Life» ο Good Job Nicky ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ermis Geragidis.

Όσο για το πώς σκοπεύει να φέρει τον δίσκο κοντά στο κοινό, σημείωσε πως ετοιμάζει ζωντανές εμφανίσεις με ξεχωριστή αισθητική. «Έχω τρομερές ιδέες για το πώς θέλω να τις στήσω. Παντού θα υπάρχουν κύβοι. Θα με ακολουθούν στη σκηνή γιατί μέσα έχω «παγιδέψει» τον εγωισμό μου», είπε, συμπληρώνοντας πως η συνεργασία των ονείρων του θα ήταν με τον Στίβι Γουόντερ (Stevie Wonder), στη συναυλία του οποίου βρέθηκε πρόσφατα, ανήμερα των γενεθλίων του στο Άμστερνταμ.

Το κεφάλαιο… Γιάννης Πάριος

Δεν έλειψε, φυσικά και η αναφορά στον πατέρα του Γιάννη Πάριο και στο ενδεχόμενο μιας κοινής μουσικής συνάντησης.

«Έχει συζητηθεί, αλλά δεν έχει ζητηθεί. Συζητιέται σε κλειστούς χώρους. Το έχουμε κάνει για εμάς: ήταν μια στιγμή ανάμεσα σε πατέρα και γιο, όχι ανάμεσα στον Good Job Nicky και τον Γιάννη Πάριο και μας καλύπτει» αποκάλυψε.

Από το πλούσιο ρεπερτόριο του πατέρα του ξεχωρίζει το «Όλη η ζωή μου» (2001), ενώ από τις ερμηνείες του ανέδειξε ως αγαπημένη το «Σαν απόκληρος γυρίζω» από τον δίσκο «Ο δικός μου Βασίλης Τσιτσάνης» (2013).