Good Job Nicky για τον Γιάννη Πάριο: «Υπάρχει η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους»

Τη σχέση του με τη μουσική του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, αλλά και τη σύγκριση που συχνά γίνεται ανάμεσά τους σχολίασε ο Good Job Nicky, εξηγώντας πως, παρά τον θαυμασμό και τη διάθεσή του να ερμηνεύσει κάποια στιγμή τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη, δεν αισθάνεται ότι κάτι τέτοιο τον εκφράζει στη συγκεκριμένη φάση της πορείας του.

Ο νεαρός τραγουδιστής, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews, το βράδυ της Παρασκευής (13/11), αναφέρθηκε αρχικά στις συγκρίσεις με τον πατέρα του, επισημαίνοντας ότι οι δύο τους κινούνται σε διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις.

«Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση και συνέχισε:

«Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου».

Ωστόσο, όπως εξήγησε παρακάτω, η ερμηνεία του συγκεκριμένου ρεπερτορίου δεν αποτελεί προς το παρόν μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

«Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα και εγώ να υποστηρίξω πάρα πολύ», ξεκαθάρισε ο Good Job Nicky.