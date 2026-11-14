Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου
Σαν σήμερα, στις 14 Νοεμβρίου 1896, συντελέστηκε η «Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου», η θεομηνία που έπληξε την Αθήνα και τον Πειραιά, προκαλώντας τον θάνατο 61 ανθρώπων και τεράστιες υλικές καταστροφές.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 1896 καταρρακτώδης βροχή προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Αθήνα και Πειραιά, με 61 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 450 σπίτια να καταρρέουν.
  • Το 1973 ξεκινούν στο Πολυτεχνείο οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών με αντιδικτατορικά συνθήματα, ενώ το βράδυ συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή και οργανώνεται η κατάληψη.
  • Το 1989 ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα κατά της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών
  • Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη

Γεγονότα

  • 1851: Ο Αμερικανός συγγραφέας Χέρμαν Μέλβιλ εκδίδει στις ΗΠΑ το μυθιστόρημά του Μόμπι Ντικ, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
  • 1896: Καταρρακτώδης βροχή προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Αθήνα και Πειραιά με μεγάλες καταστροφές. 61 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ καταρρέουν 450 σπίτια.
  • 1910: Λαμβάνει χώρα η πρώτη απονήωση στην ιστορία της αεροπορίας. Ο Γιουτζίν Ιλάι σηκώνει ένα αεροπλάνο από το κατάστρωμα του καταδρομικού «Μπέρμιγχαμ».
  • 1973: Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Στο προαύλιο εκατοντάδες φοιτητές φωνάζουν αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία περικυκλώνει το κτίριο. Οι φοιτητές που μετείχαν στην παμφοιτητική συγκέντρωση στη Νομική μεταβαίνουν στο Πολυτεχνείο. Το βράδυ συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή και οργανώνεται η κατάληψη.
  • 1989: Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».
  • 2008: Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σελήνη, για πρώτη φορά από την έναρξη του διαστημικού προγράμματος της ασιατικής χώρας πριν από 45 χρόνια.

Γεννήσεις

  • 1922: Μπούτρος Μπούτρος – Γκάλι, Αιγύπτιος πολιτικός και διπλωμάτης (Θαν. 16/2/2016)
  • 1935: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Έλληνας στιχουργός και δημοσιογράφος.
  • 1949: Βαγγέλης Γερμανός, Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης.
  • 1952: Δήμητρα Γαλάνη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
  • 1979: Ραλλία Χρηστίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια και βουλευτής.
  • 1986: Χρήστος Μάστορας, Έλληνας τραγουδιστής (Melisses).

Θάνατοι

  • 565: Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 11/5/483)
  • 1831: Γκέοργκ Βίλχελμ Χέγκελ, Γερμανός φιλόσοφος. (Γεν. 27/8/1770)
  • 1841: Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, Σκωτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. (Γεν. 20/7/1776)
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