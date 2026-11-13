Microsoft: Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ – Οι κίνδυνοι για τους χρήστες και τα δεδομένα τους

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Εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε βασικά εργαλεία εργασίας, καθώς μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη στις υποδομές της Microsoft προκάλεσε πολύωρη διακοπή λειτουργίας των Outlook, Teams, Copilot και άλλων υπηρεσιών του Microsoft 365.

Το πρόβλημα, που ξεκίνησε την Πέμπτη (12/11) και συνεχίστηκε για περισσότερες από 21 ώρες, επηρέασε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και οργανισμούς σε δεκάδες χώρες, προκαλώντας παράλληλα ανησυχίες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την εξάρτηση από τους μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (13/11), η Microsoft ανέφερε σημαντική πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της, με την παράδοση των email να πλησιάζει τα φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διακοπές πρόσβασης και καθυστερήσεις στην παραλαβή μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα Euronews και Guardian, το περιστατικό ανέδειξε τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια εκτεταμένη βλάβη στις υποδομές ενός και μόνο τεχνολογικού παρόχου, όταν από αυτές εξαρτώνται κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες και μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Πώς ξεκίνησε το παγκόσμιο μπλακάουτ

Τα πρώτα εκτεταμένα προβλήματα έγιναν αισθητά το απόγευμα της Πέμπτης, με χρήστες να αναφέρουν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα εισερχόμενά τους στο Outlook, να στείλουν ή να παραλάβουν email και να χρησιμοποιήσουν ορισμένες λειτουργίες του Microsoft Teams.

Η βλάβη επεκτάθηκε και σε άλλες υπηρεσίες της σουίτας Microsoft 365, μεταξύ των οποίων το Copilot, το SharePoint Online, το Planner και το To Do.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σε εργαλεία διαχείρισης και κυβερνοασφάλειας, όπως το Defender XDR, καθώς και σε λειτουργίες που εξαρτώνται από το Exchange Online, την υποδομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft.

Σύμφωνα με το Euronews, αναφορές για δυσλειτουργίες καταγράφηκαν σε 74 χώρες και περιοχές, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική.

Η πλατφόρμα Downdetector, η οποία καταγράφει προβλήματα λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών με βάση τις αναφορές των χρηστών, συγκέντρωσε σχεδόν 140.000 αναφορές για το Outlook.

Ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών παραμένει άγνωστος, καθώς τα στοιχεία του Downdetector δεν αποτελούν συνολική καταγραφή όσων αντιμετώπισαν πρόβλημα.

Η κλίμακα της διακοπής γίνεται σαφέστερη αν ληφθεί υπόψη ότι η Microsoft διαθέτει περισσότερους από 450 εκατομμύρια επί πληρωμή συνδρομητές των επαγγελματικών υπηρεσιών Microsoft 365, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Associated Press.

Τι πήγε στραβά στους διακομιστές της Microsoft

Η Microsoft απέδωσε αρχικά τη δυσλειτουργία σε υπερβολικό φόρτο των διακομιστών της, χωρίς όμως να διαπιστώσει αντίστοιχη αύξηση της κίνησης από τους χρήστες.

Στη συνέχεια, η εταιρεία διευκρίνισε ότι μεγάλος αριθμός διακομιστών είχε καταστεί απροσδόκητα μη διαθέσιμος, με αποτέλεσμα τα αιτήματα πρόσβασης να μεταφέρονται στους υπόλοιπους, οι οποίοι επιβαρύνονταν ολοένα περισσότερο.

Στο επίκεντρο της τεχνικής έρευνας βρέθηκαν οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ελέγχου της κατάστασης των διακομιστών. Τα συστήματα αυτά αξιολογούν διαρκώς εάν ένας διακομιστής λειτουργεί σωστά και μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί αιτήματα.

Όταν εντοπίζεται πρόβλημα, ο διακομιστής αποσύρεται προσωρινά από την ενεργή λειτουργία, ώστε να μην επηρεάζεται το υπόλοιπο δίκτυο.

Ωστόσο, εάν ο ίδιος ο μηχανισμός ελέγχου δυσλειτουργεί, μπορεί να θεωρήσει προβληματικούς ακόμη και διακομιστές που λειτουργούν κανονικά, μειώνοντας τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ και προκαλώντας υπερφόρτωση στους υπόλοιπους.

Ο Μαχμούντ Ελχόντρ, ανώτερος λέκτορας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο αυστραλιανό Πανεπιστήμιο CQUniversity, παρουσίασε στο The Conversation αυτόν τον πιθανό μηχανισμό, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τεχνική ερμηνεία βασισμένη στις δημόσιες ανακοινώσεις της Microsoft.

Νεότερες πληροφορίες της εταιρείας συνέδεσαν το περιστατικό με πρόβλημα διαμόρφωσης του δικτύου, το οποίο προέκυψε κατά τις αλλαγές στις υποδομές της.

Η Microsoft ανέφερε ότι η δυσλειτουργία σχετιζόταν με αλλαγές στη διαχείριση της δικτυακής χωρητικότητας, οι οποίες οδήγησαν σε υπερφόρτωση συγκεκριμένων διεργασιών και απώλεια διαθεσιμότητας διακομιστών.

Πάντως, η πλήρης τεχνική αλληλουχία που οδήγησε στην κατάρρευση αναμένεται να αποσαφηνιστεί με την αναλυτική έκθεση της εταιρείας για το περιστατικό.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Γιατί χρειάστηκαν τόσες ώρες για την αποκατάσταση

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι πρώτες προσπάθειες επαναφοράς δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ορισμένοι διακομιστές που επανέρχονταν σε λειτουργία σταματούσαν εκ νέου να ανταποκρίνονται μόλις άρχιζαν να δέχονται την κανονική κίνηση των χρηστών.

Η Microsoft αναγκάστηκε να εξετάσει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις, περιορίζοντας προσωρινά την κίνηση προς συγκεκριμένες υποδομές, ανακατανέμοντας τα αιτήματα πρόσβασης και επαναφέροντας προηγούμενες ρυθμίσεις λογισμικού σε ορισμένους διακομιστές.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σταδιακά, ώστε να ελεγχθεί εάν οι αλλαγές εξασφάλιζαν σταθερότητα προτού εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής μηχανικής ασφάλειας στο University College London, εξήγησε στον Guardian ότι τέτοιου μεγέθους διακοπές συχνά προκαλούνται από απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων.

Όπως επισήμανε, κάθε επιμέρους σύστημα μπορεί να είναι καλά κατανοητό από τους μηχανικούς, όμως ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι υποδομές δημιουργεί πρόσθετη πολυπλοκότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλήρης διερεύνηση των αιτίων μιας τόσο μεγάλης βλάβης μπορεί να απαιτήσει εβδομάδες, καθώς κατά τη διάρκεια του περιστατικού προτεραιότητα των τεχνικών ομάδων είναι η επαναφορά των υπηρεσιών.

Από νοσοκομεία και αστυνομικές υπηρεσίες μέχρι κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες

Οι συνέπειες της διακοπής δεν περιορίστηκαν στην αδυναμία πρόσβασης σε προσωπικά ή επαγγελματικά email.

Στη Βρετανία, προβλήματα αναφέρθηκαν σε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), αστυνομικές αρχές, υπηρεσίες ασθενοφόρων, σχολεία και δημόσιους οργανισμούς.

Ορισμένα ιατρεία ζήτησαν από τους ασθενείς να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για επείγουσες επικοινωνίες, αντί για ηλεκτρονικά μηνύματα και διαδικτυακές φόρμες.

Παράλληλα, φαρμακευτικές υπηρεσίες προειδοποίησαν για πιθανές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση συνταγών, ενώ τα νοσοκομεία κάλεσαν τους ασθενείς να προσέρχονται κανονικά στα προγραμματισμένα ραντεβού τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης η Τράπεζα της Αγγλίας και αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες.

Στην Αυστραλία, επηρεάστηκαν δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, σχολεία και κυβερνητικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας.

Στη Σιγκαπούρη, κυβερνητικές υπηρεσίες ανέφεραν επίσης δυσλειτουργίες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλήματα καταγράφηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε δικαστήριο της πολιτείας Μέιν και σε δημοτικές υπηρεσίες.

Στην Ευρώπη, αντίστοιχες αναφορές προήλθαν από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Σε γαλλικό δήμο, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να επικοινωνούν τηλεφωνικά σε περίπτωση ανάγκης, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν λειτουργούσε αξιόπιστα.

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στην Ασία. Στην Ιαπωνία, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις κατέφυγαν σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, με ορισμένους εργαζομένους να χρησιμοποιούν ακόμη και φαξ.

Η εταιρεία ταχυμεταφορών Sagawa Express ανακοίνωσε προβλήματα στην αποδοχή διαδικτυακών κρατήσεων για συγκεκριμένες υπηρεσίες σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ η φαρμακευτική εταιρεία Taisho χρειάστηκε να διαχειριστεί παραγγελίες μέσω τηλεφώνου.

Οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανέφεραν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω email.

Η βλάβη επηρέασε ακόμη και τεχνολογικές εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η OpenAI και η Anthropic ανακοίνωσαν προβλήματα σε εργαλεία που συνδέουν τις υπηρεσίες τους με το Microsoft 365.

Στις ΗΠΑ, η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Workhorse ανέβαλε την προγραμματισμένη ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για τη Δευτέρα.

Επηρεάστηκε και η Ελλάδα

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας βλάβης έγιναν αισθητές και στην Ελλάδα, καθώς προβλήματα καταγράφηκαν σε υπουργεία που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Microsoft.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press, ότι επηρεάστηκαν υπηρεσίες Outlook, Teams και Copilot, χωρίς ωστόσο να προκληθεί σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας των υπουργείων.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογικών υποδομών για τις κρίσιμες λειτουργίες του Δημοσίου.

Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση υβριδικών συστημάτων στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με συνδυασμό εσωτερικών υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ώστε να περιορίζεται η εξάρτηση των πλέον κρίσιμων δεδομένων από εξωτερικούς παρόχους.

Κινδυνεύουν τα προσωπικά δεδομένα; Τι λέει η Microsoft για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ αφορά την ασφάλεια των προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων των χρηστών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι δεν έχει εντοπίσει κακόβουλη δραστηριότητα, ενώ στελέχη της ξεκαθάρισαν ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με εξωτερική επίθεση κατά των συστημάτων της.

Σύμφωνα με το Euronews, τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε τεχνικό πρόβλημα πρόσβασης στις υπηρεσίες και όχι σε παραβίαση δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι η αδυναμία ενός χρήστη να ανοίξει τα email ή τα αποθηκευμένα αρχεία του δεν συνεπάγεται ότι τρίτα πρόσωπα απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά.

Δεν έχει προκύψει επίσης ένδειξη ότι προσωπικά δεδομένα χάθηκαν ή διέρρευσαν εξαιτίας της συγκεκριμένης βλάβης.

Ωστόσο, η διακοπή δημιουργεί ορισμένους έμμεσους κινδύνους.

Η δυσλειτουργία υπηρεσιών όπως το Defender XDR μπορεί να δυσχεράνει προσωρινά την παρακολούθηση απειλών κυβερνοασφάλειας από οργανισμούς που βασίζονται στα συγκεκριμένα εργαλεία.

Παράλληλα, μεγάλα τεχνικά προβλήματα αποτελούν συχνά ευκαιρία για διαδικτυακούς απατεώνες, οι οποίοι αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις τεχνικής υποστήριξης.

Οι χρήστες καλούνται να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή μηνύματα που τους ζητούν να συνδεθούν σε άγνωστες ιστοσελίδες ή να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασής τους με πρόσχημα την αποκατάσταση του λογαριασμού τους.

Επιπλέον, όσοι έστειλαν σημαντικά email κατά τη διάρκεια της διακοπής συνιστάται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή τους, καθώς ορισμένα μηνύματα ενδέχεται να παραδοθούν με καθυστέρηση.

Η τελευταία εικόνα της αποκατάστασης

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παρατηρεί σταδιακή βελτίωση στη λειτουργία των υπηρεσιών της σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Guardian, ουσιαστικά σημάδια ανάκαμψης έγιναν εμφανή λίγο πριν από τις 13:20 ώρα Ελλάδας, έπειτα από περισσότερες από 21 ώρες προβλημάτων.

Το Microsoft Teams είχε αρχίσει να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία για μεγάλο μέρος των χρηστών, ενώ η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του Exchange Online και του Outlook παρέμενε η βασική προτεραιότητα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων μειώνονταν σημαντικά, με την κατάσταση να πλησιάζει τα φυσιολογικά επίπεδα.

Βελτιώσεις καταγράφηκαν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, αν και η ταχύτητα αποκατάστασης διέφερε μεταξύ χωρών και υπηρεσιών.

Παρά τη γενικευμένη πρόοδο, η Microsoft προειδοποίησε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διακοπές πρόσβασης ή καθυστερήσεις στην παραλαβή μηνυμάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η επαναφορά των συστημάτων.

Wonder if everyone sent an error report to Microsoft today https://t.co/UR8wnRM9pl — Daniel Matthews (@DanielDm27) November 13, 2026

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την εξάρτησή της από τους αμερικανικούς κολοσσούς

Πέρα από την τεχνική διάσταση, η πολύωρη διακοπή επανέφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ζήτημα: την εξάρτηση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών από τις υποδομές περιορισμένου αριθμού αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Microsoft, Amazon και Google παρέχουν σημαντικό μέρος των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στις οποίες βασίζεται σήμερα η λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Όταν μια κεντρική υποδομή αντιμετωπίζει πρόβλημα, οι συνέπειες μπορούν να επεκταθούν σε δεκάδες διαφορετικές υπηρεσίες, ακόμη κι αν αυτές εμφανίζονται στους χρήστες ως ανεξάρτητα προϊόντα.

Ο Τομάζο Βαλέτι, καθηγητής Οικονομικών στο Imperial Business School του Λονδίνου, δήλωσε στο Euronews ότι η διακοπή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής εξάρτησης από λίγες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το περιστατικό θα οδηγήσει πολλούς οργανισμούς να αναρωτηθούν κατά πόσο διαθέτουν πραγματικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας τους σταματήσουν να λειτουργούν για μία ολόκληρη ημέρα.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασαν και Βρετανοί πολιτικοί, οι οποίοι επισήμαναν ότι η συγκέντρωση κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών σε λίγους παρόχους μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και την εθνική ασφάλεια.

Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι οργανισμοί για το επόμενο μπλακάουτ;

Η βλάβη της Microsoft δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Τον Ιανουάριο του 2026, υπηρεσίες Outlook, Teams και Microsoft 365 είχαν παρουσιάσει πολύωρες διακοπές, ενώ τον Αύγουστο προβληματική ενημέρωση λογισμικού είχε προκαλέσει δυσλειτουργίες στο Outlook και στο Exchange Online για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στον Guardian, τέτοιου είδους περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων για τις βασικές ψηφιακές λειτουργίες.

Ο Μαρκ Γκρέγκορι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο RMIT της Αυστραλίας, επισήμανε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να ελέγχουν διεξοδικά τις ενημερώσεις λογισμικού πριν τις εφαρμόσουν στα ενεργά συστήματά τους.

Παράλληλα, οργανισμοί που εξαρτώνται από το Microsoft 365 θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικές επιλογές επικοινωνίας και εργασίας, όπως ανεξάρτητες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογές γραφείου που μπορούν να λειτουργούν χωρίς σύνδεση με το υπολογιστικό νέφος.

Ο Ντάριο Μαΐστο, αναλυτής της εταιρείας ερευνών Forrester, χαρακτήρισε τη διακοπή μια πραγματική δοκιμασία της ψηφιακής κυριαρχίας όχι μόνο μεμονωμένων οργανισμών, αλλά ακόμη και ολόκληρης της Ευρώπης.

Η εκτεταμένη εξάρτηση από τις ψηφιακές υποδομές ενός περιορισμένου αριθμού εταιρειών σημαίνει ότι ακόμη και μια τεχνική αστοχία, χωρίς κυβερνοεπίθεση ή κακόβουλη ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητες για την καθημερινή ζωή.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft, αλλά και κατά πόσο κυβερνήσεις, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν ένας από τους βασικούς τεχνολογικούς παρόχους τους τίθεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας.