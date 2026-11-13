Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: «Λυπούμαστε βαθύτατα» λέει η εταιρεία – Τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε τη μαζική βλάβη

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Δημόσια συγγνώμη για την παγκόσμια διακοπή των υπηρεσιών της, που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και εκατομμύρια χρήστες, ζήτησε την Παρασκευή (13/11) η Microsoft, αποκαλύπτοντας ότι η δυσλειτουργία συνδεόταν με προηγούμενη αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου της. Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση ούτε για περιστατικό σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ανακοίνωσε ότι η λειτουργία των υπηρεσιών αποκαθίσταται σταδιακά.

Η διακοπή, που ξεκίνησε την Πέμπτη (12/11), επηρέασε εφαρμογές όπως το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot, διαταράσσοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις επαγγελματικές επικοινωνίες σε πολλές χώρες.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση»

Σε επίσημη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft αναγνώρισε τις σοβαρές συνέπειες της βλάβης και ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες μας και αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη σοβαρότητα», ανέφερε.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι παρατηρεί εκτεταμένη αποκατάσταση της λειτουργίας και σταθερότητα στις υπηρεσίες της, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί πλήρως για όλους τους χρήστες.

Τι προκάλεσε τη βλάβη

Η Microsoft έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις για την προέλευση του τεχνικού προβλήματος, αποκλείοντας τη σύνδεσή του με κυβερνοεπίθεση ή με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα που δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση ή με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς», διευκρίνισε.

Όπως εξήγησε, το περιστατικό προκλήθηκε από πρόβλημα που είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια παλαιότερης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου, αλλά έγινε αισθητό έπειτα από πρόσφατη αλλαγή στις ρυθμίσεις του.

«Το περιστατικό προήλθε από ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια προηγούμενης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου, το οποίο εκδηλώθηκε μετά από πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αντιμετωπίσει την υποκείμενη αιτία της βλάβης και συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης για τους εναπομείναντες πελάτες και τις περιοχές όπου εξακολουθούν να καταγράφονται δυσλειτουργίες.

Γιατί καθυστέρησε η αποκατάσταση

Η Microsoft εξήγησε επίσης γιατί η επαναφορά των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σταδιακά, παρά τα εκτεταμένα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεγάλη ζήτηση επέβαλε μια προσεκτική διαδικασία αποκατάστασης, με ελέγχους σταθερότητας σε κάθε στάδιο.

«Δεδομένης της κλίμακας της ζήτησης, αποκαταστήσαμε τις υπηρεσίες σταδιακά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους σε κάθε στάδιο. Παρότι αυτό χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, συνέβαλε στη διασφάλιση μιας σταθερής αποκατάστασης», ανέφερε.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι στόχος της ήταν να αποφευχθούν νέες δυσλειτουργίες κατά την επαναφορά των συστημάτων.

Προβλήματα σε τράπεζες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες

Η παγκόσμια διακοπή ανέδειξε την εξάρτηση μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Microsoft.

Σύμφωνα με το Reuters, τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Η Euronext ζήτησε από εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ η ασφαλιστική Aviva χρησιμοποίησε, μεταξύ άλλων, την τεχνολογία Bluetooth για τη μεταφορά αρχείων.

Στην Ταϊβάν, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επιστράτευσαν ακόμη και τα φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών που υπό κανονικές συνθήκες πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, ο ναυτιλιακός όμιλος Maersk κάλεσε τους πελάτες του να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για επείγουσες επικοινωνίες.

Αναλυτική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας

Η Microsoft δεσμεύτηκε ότι θα δημοσιοποιήσει πλήρη έκθεση για το περιστατικό, μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική διερεύνηση.

«Θα δημοσιεύσουμε πλήρη έκθεση για το περιστατικό μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Η έκθεση αναμένεται να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις συνθήκες που οδήγησαν στη δυσλειτουργία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το πρόβλημα μιας προηγούμενης αναβάθμισης εκδηλώθηκε μετά τη νεότερη αλλαγή στο δίκτυο.

Προς το παρόν, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η βασική αιτία έχει αντιμετωπιστεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της παγκοσμίως.