Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες – Σπαρακτικό βίντεο με άνδρα να θρηνεί τη νεκρή σύζυγό του στην Οδησσό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία την Παρασκευή (13/11), προκαλώντας θανάτους, δεκάδες τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, κατοικίες και ενεργειακές υποδομές. Στη Ζαπορίζια, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένας 17χρονος, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 30, ανάμεσά τους έξι παιδιά. Στο Κίεβο, ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο Εθνικό Ινστιτούτο Τραυματολογίας και Ορθοπεδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις ασθενείς και να απομακρυνθούν δεκάδες άνθρωποι από το κτίριο.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, ενώ οι ουκρανικές αρχές κατέγραψαν νέα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της νυχτερινής επιχείρησης της αεράμυνας.

Ζαπορίζια: Δύο νεκροί, 30 τραυματίες και καταστροφές σε πολυκατοικίες

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αλλεπάλληλα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το ουκρανικό μέσο LB.ua, επικαλούμενο την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.

Στην περιοχή Κοσμίτσνι, ρωσικά πλήγματα έπληξαν δύο πενταώροφες πολυκατοικίες, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε διαμερίσματα. Σε ένα από τα κτίρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες σε τρία επίπεδα.

Οι διασώστες απεγκλώβισαν 14 ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα διαμερίσματά τους. Σύμφωνα με την ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών, ψυχολόγοι παρείχαν υποστήριξη σε 23 κατοίκους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

🚨 The number of injured in the Russian strike on a five-story apartment building in Zaporizhzhia has risen to 30, including six children, Ukraine’s State Emergency Service reported. https://t.co/epcmdDubnW — UNITED24 Media (@United24media) November 13, 2026

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης δύο θανάτους σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Ένας 17χρονος σκοτώθηκε όταν ρωσικό πλήγμα έπληξε περιοχή με ιδιωτικές κατοικίες. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανοί τέσσερις τραυματίες: μία γυναίκα 35 ετών, ένα αγόρι 10 ετών, ένας άνδρας 34 ετών και μία γυναίκα 58 ετών.

Σε ξεχωριστή επίθεση εναντίον βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Κοσμίτσνι, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια. Στο σημείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τη Ρεγκίνα Χαρτσένκο, γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου της Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 11 πλήγματα μέσα σε λίγες ώρες. Οι ζημιές επεκτείνονται σε δεκάδες κατοικίες, ενώ συνεργεία διάσωσης και δημοτικές υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στα πληγέντα κτίρια.

💔 Dog rescued from apartment building damaged by Russian strike in Zaporizhzhia The number of people injured in the attack has risen to 30. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Κίεβο: Τρεις ασθενείς τραυματίστηκαν από την επίθεση σε νοσοκομείο

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στο Εθνικό Ινστιτούτο Τραυματολογίας και Ορθοπεδικής, στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Υγείας, τρεις ασθενείς τραυματίστηκαν και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου.

One person was injured in a Russian overnight attack on a hospital in Kyiv, where many wounded Ukrainian soldiers are being treated. The strike sparked a fire at the medical facility in the Shevchenkivskyi district and partially damaged the building’s second floor. Hospital staff evacuated 30 people on their own, while rescuers brought seven others to safety. The fire has since been extinguished. The condition of the injured person has not been reported. Video: Radio Liberty — KyivPost (@KyivPost) November 13, 2026

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο, με μερική καταστροφή του δεύτερου ορόφου. Το προσωπικό απομάκρυνε 30 ανθρώπους, ενώ οι διασώστες απεγκλώβισαν ακόμη επτά.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στα κατεστραμμένα τμήματα μεταφέρθηκαν σε άλλους θαλάμους, ενώ η λειτουργία του νοσοκομείου ανεστάλη προσωρινά.

Ο ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Ρονάν Ντέρκατς, δήλωσε στο Kyiv Independent ότι η περίθαλψη των τραυματιών πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της ίδιας της μονάδας και ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή για την εκτίμηση των ζημιών.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά από άλλο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, κατά το οποίο προκλήθηκαν ζημιές σε λεωφορείο και τραυματίστηκε ένας 32χρονος άνδρας.

Οδησσός, Ντονέτσκ και Σούμι: Νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα

Στην περιφέρεια Οδησσού, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον εννέα τραυματίστηκαν από δύο διαφορετικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Η μία επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής επίπλων, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους. Η δεύτερη έπληξε κατοικία, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε γειτονικά σπίτια και οχήματα.

Μία από τις πιο σπαρακτικές εικόνες των ρωσικών επιθέσεων καταγράφηκε στην Οδησσό, όπου ένας άνδρας γονάτισε πάνω από τη σορό της συζύγου του, θρηνώντας τον θάνατό της.

Το συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο UNITED24, με υλικό της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Στα πλάνα διακρίνεται ο άνδρας σκυμμένος πάνω από τη νεκρή γυναίκα, δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ αστυνομικοί και διασώστες βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με το UNITED24, οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό, το πρωί της Παρασκευής (13/11), προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες από τις επιθέσεις του προηγούμενου 24ώρου. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ και ένας στην κοινότητα Μπιλένκε.

Στην περιφέρεια Σούμι, δύο άνδρες ηλικίας 57 και 47 ετών έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ οι περιφερειακές αρχές κατέγραψαν περισσότερες από 50 επιθέσεις εναντίον 25 οικισμών.

View this post on Instagram A post shared by UNITED24Media (@united24.media)

Τραυματισμένα παιδιά και ζημιές σε κατοικίες στο Ρίβνε και το Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Ρίβνε, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απομάκρυναν 42 κατοίκους από τα διαμερίσματά τους, ενώ ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εννέα οικισμούς, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 11 ετών και δύο εφήβους 16 ετών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιζιούμ, καθώς και σε εκπαιδευτική εγκατάσταση και αποθήκη στο Ζλατοπίλ.

Στη Βίνιτσα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και νηπιαγωγείο.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη και άλλους 34 οικισμούς, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, μία 50χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν ρωσικό πλήγμα έπληξε κατοικία.

Παράλληλα, στην Πολτάβα, ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης άφησαν περίπου 450 καταναλωτές χωρίς ρεύμα, ενώ στην περιφέρεια Τσερκάσι καταγράφηκαν καταστροφές σε εξοπλισμό του ηλεκτρικού δικτύου, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 117 drones – Πλήγματα σε 24 τοποθεσίες

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων drones επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς, Gerbera και αεροσκάφη-δολώματα.

Από αυτά, τα 63 ήταν αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ή εξουδετέρωσε 80 από τα 117 drones, μεταξύ των οποίων 39 αεριωθούμενα.

Παρά τη δράση της αεράμυνας, καταγράφηκαν πλήγματα σε 24 τοποθεσίες και πτώσεις συντριμμιών σε ακόμη δέκα σημεία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, μετά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και τις επαφές Αμερικανών απεσταλμένων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρά τις διαπραγματεύσεις, οι ρωσικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές συνεχίζονται.